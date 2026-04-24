Enfrentamiento entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván termina con renuncia y suspensión del programa

El episodio que terminó en escándalo tuvo lugar en el marco del programa "Qué Miedo", un ciclo asociado a Border Periodismo, cuando las periodistas Fernanda Iglesias y María Julia Oliván protagonizaron un fuerte enfrentamiento fuera de cámara, minutos antes de salir al aire.

Según los datos del caso, la situación se desencadenó en un contexto de discusión interna que, lejos de resolverse, escaló rápidamente hasta convertirse en un clima de máxima tensión dentro del estudio. Lo que comenzó como un intercambio previo a la emisión terminó derivando en un quiebre evidente en la dinámica del equipo.

El hecho no solo interrumpió la preparación habitual del programa, sino que instaló un escenario de conflicto que afectó directamente el desarrollo posterior del ciclo.

Acusaciones cruzadas y un clima de alta tensión

En el centro de la controversia quedó el enfrentamiento entre las dos periodistas, con versiones contrapuestas sobre lo sucedido.

Por un lado, Fernanda Iglesias acusó públicamente a María Julia Oliván de haberla maltratado durante el episodio, afirmando que recibió gritos delante de otras personas del equipo de trabajo. Estas declaraciones posicionaron el conflicto en el plano público y expusieron la gravedad de la situación vivida en el detrás de escena.

Entre los elementos centrales de este tramo del conflicto se destacan:

Acusación de maltrato por parte de Fernanda Iglesias hacia María Julia Oliván

Denuncia de gritos en presencia de otros integrantes del equipo

Exposición pública del conflicto en distintos programas televisivos

Señalamiento de tensiones previas acumuladas dentro del ciclo

Según lo expresado por Iglesias tras el episodio, la situación no habría sido un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de fricciones internas que ya venía desarrollándose dentro del programa.

La renuncia de Fernanda Iglesias y el impacto interno

Tras el enfrentamiento, Fernanda Iglesias decidió abandonar el proyecto, marcando un punto de quiebre en la estructura del ciclo. Su salida se produjo inmediatamente después del episodio, en un contexto de alta tensión y exposición mediática.

Posteriormente, la periodista expresó su malestar en distintos programas de televisión, donde reiteró su versión de los hechos y sostuvo que el conflicto respondía a una acumulación de tensiones internas dentro del equipo de trabajo.

La renuncia no solo implicó la salida de una de las figuras del ciclo, sino que también profundizó la crisis interna en la producción de "Qué Miedo", afectando su continuidad inmediata.

La versión de María Julia Oliván y la disputa pública

En paralelo, María Julia Oliván también dio su versión de lo ocurrido, en la que negó algunas de las acusaciones realizadas por Fernanda Iglesias. De este modo, el conflicto quedó instalado como una disputa pública entre ambas periodistas, con relatos enfrentados sobre un mismo episodio.

La exposición mediática del caso amplificó el alcance del enfrentamiento, que dejó de ser un conflicto interno para transformarse en un tema de discusión dentro del ámbito del espectáculo y los medios de comunicación.

Suspensión del programa y repercusiones en el mundo mediático

Como consecuencia directa del episodio, el conflicto derivó además en la suspensión momentánea del programa "Qué Miedo". Esta decisión evidenció el impacto estructural que tuvo la disputa en el funcionamiento del ciclo.

El hecho generó repercusión en el mundo del espectáculo y en el ámbito periodístico, donde el enfrentamiento entre ambas figuras continuó escalando en el plano público.

En este contexto, se consolidó un escenario de enfrentamiento abierto, con ambos nombres posicionados en veredas opuestas y con versiones contradictorias circulando en distintos espacios mediáticos.