Entre lágrimas, Jesica Cirio contó cómo fueron sus últimos días junto a Gerardo Rozín

A horas de volver con La peña de morfi, Jesica Cirio recordó cómo fueron sus últimos días junto a Gerardo Rozín y, muy emocionada, agradeció el haberse podido despedir de su amigo y productor. “Me preparó básicamente para lo que iba a pasar, para que tome consciencia sobre eso”, confesó, entre lágrimas.

“Estoy feliz. Se viene una Peña renovada con la incorporación de Jey Mammon”, anunció Jesica Cirio este sábado en PH, Podemos Hablar. Si bien confesó que le va a resultar difícil hacer el programa sin Rozín, la modelo recordó cómo fueron sus últimos días al lado del conductor. “Habló mucho conmigo. Lo acompañamos durante todo el año. Me sentó, me habló, me explicó y se despidió. Yo no lo sentí así porque creía que no iba a pasar”, señaló sin poder creer el desenlace.

“Me fui de viaje a trabajar afuera un mes y pico y fue muy insistente con que nos juntemos antes de que yo me fuera. 'Antes de irte, hacete lugar', me decía y ahí fue que charlamos mucho. No hablamos de “La peña”. Hablamos de la vida, algo que me voy a guardar siempre para mí”, advirtió emocionada.

Jey Mammón y Jesica Cirio en la presentación de La peña de morfi.

Y enseguida, Cirio reveló lo que el productor significó en su vida y en su carrera: “Gerardo fue una persona que a mí me guio mucho. Fue un tío, un hermano, un amigo, fue todo. Me preparó básicamente para lo que iba a pasar y que tome consciencia sobre eso. El me conto lo que le estaba pasando riéndose de la situación, con su humor. Fue muy lindo poder despedirme. Tres días antes de que pase lo que pasó, me dijo: 'nos juntamos y nos vemos para grabar' y bueno…”, recordó entre lágrimas mientras Andy se acercaba a consolarla.

“Creo que todo en la vida pasa por algo y esto te enseña a tomar más conciencia de la vida, a disfrutarla más y valorarla más. No es la primera persona que pierdo. Justo el año anterior me paso lo mismo con otra persona muy joven y es como que uno dice: 'estamos súper de paso y nadie está exento de nada' y hay que valorarlo. Hay que hacer honor a su legado y a lo que él dejo que es el programa. Vamos a respetar este espacio que el creo para celebrar a los artistas”, aclaró la mujer de Martín Insaurralde.

Con intenciones de cortar con el clima de angustia en el estudio, Christophe Krywonis tomó la palabra y contó cuál fue la última gracia del conductor fallecido. “Yo era amigo, más fuera de cámara que en cámara. Gerardo era de Rosario Central y toda su familia es de Newell's. El guacho hizo poner una bandera de Central sobre su ataúd e hizo prometer a toda su familia besen la bandera en su despedida. Eso era Gerardo”, concluyó, entre risas.