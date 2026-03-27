Escándalo en Gran Hermano: denuncian un nuevo episodio de discriminación

En el programa DDM (América TV) se expuso un nuevo y alarmante episodio de discriminación y racismo dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La conductora Mariana Fabbiani abrió la emisión con visible indignación, anticipando la gravedad del contenido: "Esto sucedió hace instantes", advirtió, marcando el tono de lo que sería un segmento cargado de tensión.

El hecho no aparece de manera aislada. Según se explicó al aire, se inscribe en una secuencia que ya tenía antecedentes dentro del reality, particularmente vinculados a situaciones protagonizadas por Carmiña y Mavinga. En ese contexto, lo ocurrido adquiere mayor peso y genera interrogantes sobre los límites del discurso dentro del encierro televisivo.

El relato de los panelistas y el contenido del video

El periodista Guido Záffora fue quien detalló el episodio con precisión. Señaló que una participante, identificada como La Maciel, formuló una pregunta directa a Nazareno, quien en ese momento se encontraba desfilando:

"¿Qué harías si te aparece una persona de color marrón en la calle?"

La respuesta de Nazareno fue inmediata y contundente:

"Cruzo"

Lejos de quedar allí, el intercambio continuó. Según se mostró en el video emitido en el programa, La Maciel insistió:

"Ves a una persona de color marrón, ¿qué hacés?"

A lo que Nazareno respondió:

"Corro"

Luego agregó:

"Me quejo, que se vayan"

La escena culminó con la intervención de otros participantes presentes en la habitación, Manuel y Yipio, quienes reaccionaron con una validación explícita:

"¡Perfecto! ¡Aprobado!"

Este cierre no hizo más que intensificar la gravedad del momento, al mostrar no solo una expresión individual sino una aprobación colectiva dentro del grupo.

El trasfondo del término "marrón"

El análisis posterior sumó una dimensión conceptual al debate. Martín Candalaft explicó que el término "marrón" se utiliza actualmente en redes sociales y entre jóvenes como un reemplazo de la palabra "negro". Esta aclaración no es menor, ya que pone en evidencia un cambio lingüístico que, lejos de eliminar la discriminación, podría estar reformulándola.

En esa línea, Franco Torchia aportó una mirada más amplia, destacando la existencia de un colectivo denominado identidad marrón, que tiene presencia tanto en Argentina como en otras partes del mundo. Según explicó:

Se trata de un movimiento que denuncia un tipo específico de racismo .

. Busca visibilizar a una parte significativa de la población.

Señala que en Argentina existe un porcentaje importante de personas con piel marrón, lo que vuelve aún más sensible el uso de este tipo de expresiones.

La reacción en el estudio: indignación y preocupación

Tras la emisión del video, la reacción de Mariana Fabbiani fue categórica. La conductora calificó lo sucedido como:

"Espantoso"

Intentó, sin embargo, interpretar el contexto en el que se dio la escena, sugiriendo que podría tratarse de una ironía vinculada a una supuesta enseñanza sobre cómo comportarse en el modelaje. Pero rápidamente señaló que, incluso bajo esa hipótesis, el resultado era igualmente problemático:

"Es discriminatorio hacia las modelos, o sea, es una doble discriminación"

Finalmente, dejó planteada una reflexión más amplia sobre el impacto del encierro y el paso del tiempo en los participantes:

"No sé si es el tiempo o el encierro, pero se van estupidizando"

Un clima que genera alarma

El episodio no solo pone en foco a los participantes involucrados, sino que también abre un debate sobre los límites del entretenimiento televisivo y la responsabilidad en la reproducción de discursos discriminatorios.

Los elementos centrales que emergen del caso son claros:

Uso de lenguaje con connotaciones raciales

Naturalización de respuestas discriminatorias

Validación grupal de esas conductas

Contexto previo con antecedentes similares

Lejos de tratarse de un hecho aislado, lo ocurrido parece formar parte de un clima que, según lo expuesto, se viene gestando dentro de la casa.

Un debate que trasciende la pantalla

El impacto de este tipo de escenas no se limita al reality. La discusión sobre la identidad, el lenguaje y la discriminación atraviesa a toda la sociedad, y encuentra en estos espacios masivos una caja de resonancia potente.

La exposición mediática del episodio, sumada al análisis de los panelistas, deja en evidencia que no se trata solo de un exceso individual, sino de un fenómeno que requiere una mirada más profunda y crítica.