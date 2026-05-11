Famosos respaldan la Marcha Federal Universitaria y reclaman por el financiamiento educativo

El respaldo fue expresado a través de un video difundido desde el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes, en el que actores, músicos y referentes de la cultura convocaron a trabajadores y estudiantes a participar de la movilización.

Según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, la convocatoria tiene como eje principal el reclamo por el presupuesto educativo y la exigencia de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795. La marcha del 12 de mayo será la cuarta manifestación de estas características realizada desde la asunción del presidente Javier Milei.

Un amplio respaldo del ámbito cultural

Entre las figuras que respaldaron públicamente la convocatoria aparecen artistas de distintos ámbitos de la cultura argentina, incluyendo actores, músicos, humoristas y referentes teatrales.

La lista incluye a Paco Amoroso, Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Laura Oliva, Lorena Vega, Lizy Tagliani, Ariel Staltari, Pilar Gamboa, Marina Bellati, Malena Pichot, Celeste Cid, Joaquín Levinton, Julieta Zylberberg, Susana Pampín, Dolores Fonzi, Juan Falú, Inés Estévez y Teresa Parodi, entre otros.

Todos ellos participaron de la convocatoria audiovisual en la que remarcaron la importancia de garantizar una educación pública de calidad y convocaron a la sociedad a acompañar la movilización universitaria.

La convocatoria y el recorrido de la marcha

La movilización comenzará el martes 12 de mayo a las 14 horas en la intersección de Avenida de Mayo y Salta. Además de la concentración principal, se anticipa que la protesta se replicará en distintas provincias del país, en el marco de una jornada federal de reclamo vinculada al financiamiento universitario y a la situación presupuestaria del sistema educativo.

La convocatoria mantiene como principal consigna el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, una normativa que ocupa el centro de los reclamos impulsados por sectores universitarios, gremiales y estudiantiles.

Reclamos salariales y pérdida de poder adquisitivo

Otro de los ejes centrales de la movilización está vinculado a la situación salarial del personal docente y no docente de las universidades.

Según se indicó en la convocatoria, el reclamo apunta también a obtener una mejora salarial frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023. De acuerdo con los datos difundidos:

La pérdida de poder adquisitivo alcanza el 43,2% desde diciembre de 2023.

desde diciembre de 2023. El reclamo incluye mejoras salariales para docentes y trabajadores no docentes del sistema universitario.

La situación económica y presupuestaria aparece así como uno de los principales factores que impulsan esta nueva marcha universitaria, que vuelve a reunir el apoyo de distintos sectores vinculados a la cultura y a la educación pública.

La advertencia sobre el impacto en el sistema de salud

El reclamo por el financiamiento no se limita exclusivamente al funcionamiento de las universidades. En las últimas horas, la directora del Instituto de Oncología Ángel Roffo, Roxana del Águila, advirtió sobre las consecuencias que podría generar la falta de financiamiento en el área de salud pública.

Según expresó, el incumplimiento de la legislación vigente pone en riesgo la atención de 110 mil pacientes. La advertencia amplió el alcance del debate en torno al financiamiento universitario y colocó en el centro de la discusión el impacto que la situación presupuestaria podría tener sobre instituciones vinculadas a la atención sanitaria y a la investigación.

En ese contexto, la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo se proyecta como una nueva jornada de visibilidad nacional para los reclamos vinculados al financiamiento educativo, las condiciones salariales y el funcionamiento de organismos asociados al sistema público universitario y de salud.