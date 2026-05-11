Ricardo Arjona y Ángela Leiva emocionaron con una versión especial de "Fuiste tú"

La artista argentina se sumó al escenario en el marco de la sexta presentación del músico en el Movistar Arena y juntos interpretaron una versión especial de "Fuiste tú", uno de los temas más reconocidos del repertorio de Arjona.

La participación de Leiva se transformó rápidamente en uno de los momentos más destacados y celebrados desde la llegada del artista guatemalteco a la Argentina, en una serie de conciertos que continúan desarrollándose con localidades agotadas. La presentación tuvo lugar durante la sexta función de la residencia de Ricardo Arjona en Buenos Aires, organizada con producción de Fenix Entertainment Group.

En medio del espectáculo, el cantante sorprendió al público al invitar a Ángela Leiva al escenario para interpretar "Fuiste tú", una de las canciones más emblemáticas de su carrera.

La reacción del público fue inmediata y el momento se convirtió en uno de los más ovacionados de la noche. La presencia de la cantante argentina aportó una nueva versión del tema y generó una fuerte repercusión tanto dentro del estadio como posteriormente en redes sociales, donde comenzaron a circular imágenes y videos de la presentación.

La emoción de Ángela Leiva tras cantar con Arjona

Luego del show, Ángela Leiva expresó públicamente la emoción que le generó compartir escenario con Ricardo Arjona.

La cantante publicó un mensaje en sus redes sociales acompañado por un video de la actuación conjunta. "Jamás me imaginé que después de cantarla tantas veces, en tantos karaokes, algún día la iba a cantar con el mismísimo @ricardoarjona 🙌🏼❤️ Gracias por este momento ; lo guardo en mi corazón para siempre 🥹🫶", escribió la artista argentina.

Las palabras reflejaron el impacto personal que tuvo para Leiva participar de uno de los conciertos del músico guatemalteco y compartir junto a él una canción que forma parte de su repertorio habitual y de su historia musical como oyente.

El reconocimiento de Ricardo Arjona

Por su parte, Ricardo Arjona también dedicó unas palabras a la cantante argentina después del espectáculo. A través de una historia publicada en Instagram, el músico destacó tanto la voz como la presencia artística de Ángela Leiva sobre el escenario.

"Compartir esta canción con talentos del lugar como Ángela Leiva es siempre una experiencia. Gracias Ángela", expresó el artista junto a imágenes del show. El intercambio entre ambos músicos y la repercusión que tuvo el dueto contribuyeron a convertir la presentación en uno de los momentos más comentados de la gira en Buenos Aires.

Una gira marcada por colaboraciones especiales

La participación de Ángela Leiva se suma a otras colaboraciones que Ricardo Arjona realizó durante su paso por la Argentina.

Según se informó, el domingo anterior había sido Eugenia Quevedo quien acompañó al artista sobre el escenario para interpretar el mismo éxito. Estas participaciones especiales comenzaron a transformarse en una de las características distintivas de la residencia del músico guatemalteco en Buenos Aires, donde cada presentación mantiene una fuerte expectativa entre sus seguidores.

Además, Arjona todavía tiene previstas nuevas funciones durante este mismo mes.

Las fechas anunciadas incluyen: