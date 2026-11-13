Se filtró el video de la fuerte pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: "Te mato a palos"

Un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Wanda Nara y Eugenia "la China" Suárez quedó expuesto este viernes luego de que se difundiera una grabación que registra una fuerte discusión entre ambas en la vivienda de Mauro Icardi, ubicada en Nordelta. El material, presentado en el programa televisivo Puro Show, dejó al descubierto un intercambio cargado de insultos, agravios y amenazas que vuelve a colocar el conflicto entre la conductora y la actriz en el centro de la escena mediática.

Las imágenes fueron presentadas por Pampito, conductor del ciclo que se emite por El Trece, quien explicó que el registro había llegado durante las primeras horas de la mañana a manos de la panelista Angie Balbiani.

Antes de reproducirlo, Pampito anticipó a los televidentes que se trataba de un material reciente. "Vamos a ver lo nuevo, lo que nos llegó hoy a la mañana muy temprano", anunció el conductor, dando paso a una grabación que permitió escuchar parte del enfrentamiento.

Aunque Wanda Nara no aparece visualmente dentro del encuadre, su voz se escucha con claridad durante el intercambio. El registro presenta una toma cerrada, en la que apenas se distinguen el cuello y el mentón de la persona que sostiene el teléfono celular, quien, según se indicó durante la emisión, sería la China Suárez.

De esta manera, el video aporta un registro sonoro de la discusión, aunque no permite observar en su totalidad cómo se desarrolló el encuentro ni todos los movimientos de las personas involucradas.

"Wanda": Por el cruce de Wanda Nara con la China Suárez https://t.co/svgNc19740 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 13, 2026

Los insultos y la amenaza

Uno de los aspectos más contundentes de la grabación es el contenido del audio, en el que se escucha a Wanda Nara dirigir una serie de expresiones agresivas contra la actriz y pronunciar una amenaza directa.

Durante la discusión, la conductora expresa: "Sos una negra de m..., que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato a palos. Idiota".

La respuesta de la China Suárez se escucha inmediatamente después, cuando cuestiona la amenaza: "¿A quién vas a matar a palos?" Sin embargo, el intercambio continúa con nuevos agravios por parte de Wanda, quien agrega: "Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta".

El material difundido permite reconocer la intensidad verbal del enfrentamiento y las expresiones utilizadas durante el cruce. La ausencia de un plano general impide reconstruir visualmente toda la secuencia, pero el sonido deja expuesta la tensión que se produjo entre ambas mujeres.

La difusión de este registro introduce un nuevo elemento en una disputa que ya tenía diferentes episodios públicos y que, en esta oportunidad, aparece vinculada directamente con un encuentro ocurrido en la propiedad de Mauro Icardi.

El encuentro habría ocurrido cuando Wanda fue a buscar a su hija

Durante la emisión de Puro Show, Angie Balbiani explicó las circunstancias en las que se habría producido el enfrentamiento y señaló que el episodio tuvo lugar en la denominada Casa de los Sueños, propiedad de Mauro Icardi ubicada en el barrio La Isla de Nordelta.

Según el relato de la panelista, Wanda Nara se dirigió hasta ese domicilio con el propósito de retirar a una de sus hijas. Allí se habría producido el encuentro con la actriz, quien salió de la vivienda y protagonizó el cruce con la conductora.

Balbiani reconstruyó el episodio de la siguiente manera: "Wanda va a la Casa de los Sueños a buscar a su hija, la China Suárez sale del domicilio y se da un enfrentamiento".

Esta descripción permite ubicar el origen del registro en una situación relacionada con la presencia de la hija de Wanda en la vivienda de Icardi. El encuentro entre las dos mujeres habría derivado en una discusión que quedó parcialmente registrada mediante el teléfono celular de una de las personas presentes.

El lugar señalado es la propiedad del futbolista en Nordelta, identificada como Casa de los Sueños y situada en el barrio La Isla.

La intervención policial durante la misma jornada

Otro de los elementos que rodean este episodio es que el enfrentamiento habría ocurrido durante la misma jornada en la que intervino la Policía en la vivienda de Mauro Icardi.

De acuerdo con la información difundida, el procedimiento policial se produjo luego de que una de las hijas de Wanda Nara denunciara presuntos episodios de violencia por parte de su padre. La intervención de los efectivos en Nordelta se convirtió así en otro capítulo del conflicto familiar y judicial que mantienen la conductora y el delantero del Galatasaray.

La coincidencia temporal entre el procedimiento policial y la discusión entre Wanda Nara y la China Suárez incorpora ambos episodios dentro de un mismo escenario de tensión, atravesado por cuestiones familiares y actuaciones judiciales.

En ese contexto, la difusión del video agrega un nuevo registro a los acontecimientos ocurridos en la propiedad del futbolista, donde se habría desarrollado tanto el enfrentamiento verbal entre las mujeres como el operativo policial mencionado.

Mauro Icardi declaró ante la Fiscalía de Tigre

El conflicto también tiene un componente judicial relacionado con una investigación por presuntas lesiones leves agravadas, en cuyo marco Mauro Icardi se presentó a declarar ante la Fiscalía de Tigre el jueves.

Durante su exposición, el futbolista negó haber ejercido violencia contra su hija. Su declaración se produjo en el contexto de las actuaciones judiciales vinculadas con los hechos denunciados.

Entre los elementos que Icardi llevó ante la Justicia también figuraba una grabación realizada con su teléfono celular. Ese material registra otro enfrentamiento, en este caso entre el delantero y Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, durante el operativo policial desarrollado en Nordelta.

Se trata de un registro diferente del video difundido en Puro Show, ya que corresponde al intercambio verbal entre Icardi y Migueles durante la intervención de los efectivos policiales en la vivienda.

Según la información difundida, en el audio presentado por Mauro Icardi ante la Justicia se escucha que Martín Migueles le habría dirigido una amenaza al futbolista.

La frase atribuida a la actual pareja de Wanda Nara fue: "Yo te rompo la boca". Icardi sostuvo que los efectivos policiales que se encontraban presentes durante el procedimiento fueron testigos de esas amenazas.

De esta manera, el futbolista incorporó a su presentación judicial una grabación de su teléfono celular que, según su planteo, registra el intercambio ocurrido con Migueles durante el operativo.

Este episodio se suma a la discusión entre Wanda Nara y la China Suárez, cuyo video fue difundido posteriormente en televisión, y amplía el escenario de enfrentamientos verbales registrados durante los acontecimientos desarrollados en Nordelta.