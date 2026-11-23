Lo que debía ser una recorrida distendida de domingo terminó convirtiéndose en uno de los escándalos virales del fin de semana. El periodista Roberto Funes Ugarte protagonizó un incómodo momento durante el segmento La Robineta, de LN+, cuando visitó una feria gastronómica en Palermo y reaccionó con enojo ante la respuesta de un empleado de un puesto de comida. El episodio quedó registrado en vivo y generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

Todo ocurrió durante la Fugazzeta Fest, cuando el cronista intentó dialogar con un trabajador de la sandwichería italiana La Crostita. Al hacerle una pregunta, el joven, identificado posteriormente en redes sociales como Joaco, le pidió que esperara «un momento, por favor». Sin embargo, la respuesta no cayó bien en el periodista.

Aunque otra empleada le había advertido que el trabajador era tímido, Robertito reaccionó con críticas y llegó a pedir que lo despidieran.

«Bueno, está bien, no le hagamos nada, pobre. La simpatía no la tiene, pobrecito, dejémoslo. Un bobo importante, un bobo importante», expresó frente a cámara.

Pero sus comentarios no terminaron ahí. «No vengan a La Crostita porque este tipo es un antipático. Hay que avisar al dueño que no contrate gente antipática como este porque no funciona. Estamos en vivo con La Nación, esto no se hace. Contraten gente grande, que va a trabajar mejor», agregó.

La reacción en las redes sociales

El fragmento televisivo tardó pocos minutos en viralizarse en X (ex Twitter), TikTok e Instagram. Miles de usuarios cuestionaron la actitud del periodista por exponer al trabajador y pedir que lo despidieran por una situación ocurrida durante su jornada laboral. La polémica convirtió los nombres de «Robertito» y «Crostita» en tendencia, mientras numerosos usuarios manifestaron su apoyo al empleado.

Por su parte, Joaco se enteró de la repercusión del video a través de un amigo y decidió contar su versión de lo sucedido. «Yo estaba laburando, Robertito me funó en vivo. Eso no se hace, yo soy buena onda con todos los clientes», expresó en distintos medios y canales de streaming.

El descargo de Roberto Funes Ugarte

Ante la ola de críticas, el cronista de LN+ utilizó sus historias de Instagram para dar su versión de los hechos. Lejos de disculparse, apuntó contra quienes lo cuestionaron y aseguró que estaban opinando sin haber visto «la película completa».

Según sostuvo, el empleado había tenido una actitud hostil fuera de cámara. «Este muchacho fue despectivo desde el inicio. No se escuchó, pero me dijo 'no me representás'. Puedo no caerte bien, pero esto es ser maleducado y xenófobo», escribió Funes Ugarte en su cuenta oficial. La utilización del término también generó nuevas reacciones y burlas en las redes sociales.

Finalmente, el periodista justificó su presencia en la feria al señalar que también estaba trabajando y promocionando el esfuerzo de los emprendedores. Además, buscó cerrar la polémica con un comentario irónico sobre el crecimiento de la sandwichería en las plataformas digitales. «Celebro su rápido crecimiento en redes, no hay mal que por bien no venga. Insisto, hay gente que con buena onda soluciona todo», concluyó.