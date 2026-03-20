Escándalo Tini vs Mermes: un peluquero cambió de bando y desató una nueva polémica

La escena del pop argentino sumó un nuevo episodio de tensión tras una publicación en redes sociales que no pasó desapercibida. El estilista Dav Martens, ex peluquero de Tini Stoessel y actual integrante del equipo de Emilia Mernes, compartió un mensaje que rápidamente se volvió viral.

A través de una historia de Instagram, el profesional publicó la imagen de una canción de Emilia acompañada por una frase breve pero contundente: "Orgulloso de elegir donde quiero estar". El contenido, sin menciones directas, fue interpretado por usuarios y fanáticos como una toma de posición en medio de un conflicto que involucra a figuras centrales del género.

El posteo no solo captó la atención, sino que reactivó el debate sobre la ruptura laboral entre Martens y Tini Stoessel, además de reforzar las especulaciones sobre una disputa más amplia dentro del pop local.

El origen del conflicto

El episodio se inscribe en una serie de movimientos que comenzaron semanas atrás, cuando Tini Stoessel dejó de seguir en Instagram a dos figuras clave de su equipo:

Su ex estilista (Dav Martens)

Su ex maquillador

En el universo digital, este tipo de gestos suele interpretarse como una señal clara de distanciamiento. En este caso, fue leído como la confirmación de una ruptura tanto profesional como personal.

La situación adquirió mayor relevancia cuando se conoció que ambos profesionales habían pasado a trabajar con Emilia Mernes, en un contexto donde ya circulaban versiones de un enfrentamiento entre las artistas.

Así, lo que inicialmente parecía un simple cambio en redes sociales se transformó en un elemento más dentro de una trama de tensiones que involucra equipos de trabajo, lealtades y decisiones profesionales.

Reacciones cruzadas y viralización

El mensaje de Martens no tardó en generar repercusiones. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de comentarios, interpretaciones y posicionamientos por parte de seguidores de ambas artistas.

Las reacciones se dividieron en dos grandes posturas:

Quienes consideraron el mensaje como una reivindicación de su decisión profesional

Quienes lo interpretaron como una provocación directa hacia Tini Stoessel

La viralización del contenido amplificó el alcance del conflicto, trasladándolo desde el ámbito privado al debate público, donde cada gesto es analizado en detalle.

Otros episodios que alimentan la tensión

La polémica no se limitó a la publicación de Martens. También se difundieron capturas de interacciones previas en redes sociales del ex maquillador de Tini, quien habría respondido a críticas con un tono desafiante.

Entre los elementos que intensificaron la discusión se destacan:

Respuestas con ironía y emojis ante acusaciones de "haberse pasado de bando"

Interpretaciones de algunos usuarios que calificaron estas actitudes como muestras de "ego"

Estos episodios contribuyeron a consolidar la percepción de un conflicto abierto que excede lo estrictamente laboral.

Emilia Mernes, en el centro del escenario

La figura de Emilia Mernes aparece como un eje central en este entramado. No solo por haber incorporado a estos profesionales a su equipo, sino también por el contexto en el que se produce este movimiento.

Su presente artístico, atravesado por versiones de conflictos con otras figuras del mismo circuito, potencia la lectura de cada decisión como parte de una dinámica competitiva más amplia.

La llegada de colaboradores que previamente trabajaban con Tini Stoessel alimentó las especulaciones sobre una disputa que, según distintas interpretaciones, trasciende lo musical.

Versiones de una interna en el pop

El conflicto entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra habría tenido un punto de origen en 2024, según versiones difundidas por la conductora Yanina Latorre.

De acuerdo a ese relato, durante una pausa laboral de Tini:

Integrantes de su equipo (bailarinas, estilista y maquillador) pasaron a trabajar con Emilia

Al regresar, la cantante intentó recuperar a esos profesionales

Muchos decidieron continuar con Mernes

Esta situación fue interpretada como una falta de códigos, lo que habría generado un quiebre en la relación entre ambas artistas.

En paralelo, también se mencionó un supuesto conflicto entre Emilia y María Becerra, vinculado a:

Competencia profesional creciente

Intentos de captar colaboradores del entorno de Becerra

Presuntos obstáculos a proyectos

Derivaciones fuera del ámbito musical

La polémica también alcanzó otros ámbitos, incluso fuera de la industria musical. Según las versiones difundidas, figuras cercanas al entorno de la Selección argentina habrían quedado involucradas.

En particular, se mencionó a Antonela Roccuzzo, quien habría dejado de seguir a Emilia Mernes en redes sociales. Este gesto habría sido interpretado como:

Una muestra de solidaridad con Tini Stoessel

Una reacción vinculada a incomodidades previas

Entre los episodios señalados, se mencionó una celebración privada de jugadores en la que la presencia de la cantante no habría sido bien recibida por las parejas de los futbolistas.