"Estamos con ustedes": artistas colombianos se expresaron tras terremoto

El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes generó una profunda conmoción y desencadenó una ola de reacciones entre reconocidos artistas del país. Ante la emergencia, distintas figuras públicas recurrieron a sus redes sociales para expresar su preocupación y transmitir mensajes de solidaridad a las personas y familias afectadas.

Entre los artistas que se pronunciaron aparecen J Balvin, Camilo y Maluma, quienes utilizaron sus plataformas para compartir mensajes de apoyo tras el movimiento telúrico y manifestar su angustia frente a la situación que atraviesan distintas comunidades golpeadas por el sismo.

La reacción de los artistas se produjo mientras continuaban las labores de emergencia y la evaluación de los daños provocados por el terremoto. La situación dejó decenas de personas fallecidas y ocasionó graves daños en infraestructura, con afectaciones que alcanzaron viviendas, edificios y recintos considerados críticos.

En ese contexto, las redes sociales se convirtieron en un espacio desde el cual distintas figuras públicas colombianas buscaron acompañar a quienes se vieron afectados por el movimiento telúrico.

J Balvin, Camilo y Maluma

La magnitud del terremoto generó preocupación entre diferentes sectores de la sociedad colombiana y también alcanzó a figuras reconocidas internacionalmente. J Balvin, Camilo y Maluma estuvieron entre los artistas que reaccionaron frente a la emergencia.

Sus mensajes estuvieron orientados a expresar preocupación y solidaridad con las familias afectadas por el sismo de 7,4. Las publicaciones reflejaron el impacto que produjo la emergencia en distintas comunidades y el deseo de acompañar a quienes atravesaban momentos de dificultad.

El terremoto dejó consecuencias que excedieron el movimiento inicial. Las autoridades y equipos involucrados continuaban con las tareas destinadas a atender la emergencia y evaluar los daños, mientras distintas figuras públicas utilizaban sus plataformas para mantenerse cerca de los afectados.

La reacción de estos artistas se incorporó así a una serie de expresiones públicas de solidaridad que surgieron luego del terremoto que sacudió el oeste colombiano.

Shakira: "Mi corazón está con todos"

Entre las voces que expresaron su solidaridad también estuvo Shakira, quien recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje a las familias que atraviesan momentos de angustia como consecuencia del sismo. La cantante colombiana, de 49 años, publicó su mensaje en la red X y expresó especialmente su cercanía con quienes sintieron el terremoto y con las familias afectadas por la emergencia.

"Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", expresó la intérprete.

Las palabras de Shakira estuvieron centradas en el acompañamiento a quienes sufrieron las consecuencias del movimiento telúrico y en el vínculo con su país en medio de una situación de emergencia. La cantante también destacó la capacidad de los colombianos para mantenerse unidos frente a circunstancias de extrema dificultad. En ese sentido, sostuvo: "En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros".

Luego, completó su mensaje con una expresión de afecto hacia Colombia: "Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra".

Un llamado a mantenerse atentos y ayudar

El mensaje de Shakira también incluyó un llamado concreto a la población. La artista pidió mantenerse atenta a las indicaciones y prepararse para colaborar frente a la emergencia. "Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible", expresó en su publicación.

El pedido se produjo mientras continuaban las consecuencias del terremoto y las tareas destinadas a evaluar los daños y asistir a las personas damnificadas.

La situación había alcanzado a distintos departamentos de Colombia y provocado evacuaciones incluso en Bogotá. El movimiento fue percibido por testigos en diferentes puntos del territorio, lo que permitió dimensionar el alcance de un sismo que también fue sentido fuera de las zonas directamente afectadas.

El temblor también se sintió en Bogotá, Barranquilla y Ecuador

La fuerza del terremoto no quedó circunscripta al área donde se produjo el movimiento principal. Testigos informaron que el temblor fue sentido en toda Bogotá, donde se produjeron evacuaciones.

También hubo reportes de personas que percibieron el movimiento hasta la costa de Barranquilla. A su vez, el terremoto fue sentido en el vecino Ecuador, hacia el sur. La extensión de las zonas en las que pudo percibirse el sismo contribuyó a incrementar la preocupación mientras avanzaban las labores de emergencia y evaluación de daños.

En paralelo, la información disponible señalaba que la emergencia había provocado decenas de personas fallecidas y graves daños en infraestructura, incluyendo viviendas, edificios y recintos considerados críticos.