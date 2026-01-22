Facundo Arana y María Susini se habrían separado tras 19 años juntos y tres hijos en común

Facundo Arana y María Susini se habrían separado luego de 19 años de relación y tres hijos en común. Según trascendió en las últimas horas, la ruptura se habría dado porque "se terminó el amor", aunque en buenos términos y sin conflictos visibles.

La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa en el programa LAM (América), donde explicó cómo llegó a la primicia. "Ellos obviamente se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero no funcionan más como pareja. Ella empieza a hablar del tema y por eso llega a mis oídos, y habló mucho del tema también en un viaje, y ahí es donde yo empiezo a seguir la ruta de todo esto", relató el productor.

En ese sentido, Ochoa remarcó que la separación no estuvo marcada por enfrentamientos. "Ellos están en este momento juntos, se muestran juntos en Mar del Plata, porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó. Es una pareja que todo el mundo quiere", señaló.

Además, indicó que Susini sería quien habla con mayor apertura sobre la situación, mientras que Arana se mantiene más reservado. "Ella lo habla más que él, él todavía está reticente con esta situación, pero bueno, se terminó el amor", concluyó.

Una historia de amor marcada por gestos inolvidables

Facundo Arana y María Susini compartieron durante años una de las historias de amor más admiradas del ambiente artístico. Fruto de la relación nacieron India y los mellizos Yaco y Moro. Uno de los momentos más recordados de la pareja fue la propuesta de casamiento del actor en la cima del Monte Everest, a más de cinco mil metros de altura.

La historia comenzó en 2007, poco tiempo después de que Arana finalizara su relación de una década con la actriz Isabel Macedo. Dos amigos en común intentaron presentarle a Susini, asegurándole que era "la mujer perfecta" para él, hasta que finalmente el encuentro se concretó.

El primer intento fue fallido: Arana viajó desde Mar del Plata a Pinamar para conocerla, pero ella ya se había ido. El segundo encuentro se dio durante un asado al mediodía, al que Susini llegó con más de dos horas de retraso tras haberse caído mientras patinaba y lastimarse una mano.

Según contó el propio actor tiempo después, ese episodio fue decisivo. Acostumbrado a las heridas por sus actividades al aire libre, le ofreció curarle la mano y comenzó a quitarle pequeños palitos que tenía clavados. "Me sorprendo porque no grita. Cuando la miro, veo que le cae una lágrima con una sonrisa y me enamoré", recordó Arana.

"Yo la vi y supe que era ella. No nos preguntamos qué queríamos para la vida, simplemente se dio", expresó en otra oportunidad. En ese mismo momento, según relató, le dijo que quería compartir su vida con ella y formar una familia, promesa que ambos cumplieron durante casi dos décadas.