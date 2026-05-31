Famosas reclamaron justicia por Agostina tras el hallazgo de su cuerpo: "El horror no para"

La confirmación del hallazgo sin vida de Agostina Vega generó una profunda conmoción social y una inmediata reacción de familiares, vecinos y distintos sectores de la sociedad. Luego de siete días de intensa búsqueda, la menor fue encontrada muerta este sábado en un descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba. La noticia provocó una ola de dolor y reclamos de justicia que rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde numerosas figuras del espectáculo manifestaron su tristeza, indignación y acompañamiento a la familia de la víctima.

A medida que se conocían los detalles del hallazgo, celebridades de distintos ámbitos comenzaron a utilizar sus plataformas digitales para expresar su pesar y sumarse al pedido de justicia. Entre quienes se pronunciaron públicamente se encuentran Lali Espósito, Ángela Torres, Cinthia Fernández, Georgina Barbarossa, Julieta Díaz, Leticia Siciliani, Dolores Fonzi y Nazarena Vélez, quienes compartieron mensajes que reflejaron el impacto que produjo el caso.

El hallazgo que conmocionó a Córdoba

La búsqueda de Agostina se había extendido durante una semana. Finalmente, este sábado, los investigadores localizaron restos humanos en un descampado de más de 200 hectáreas situado a unos 12 kilómetros del centro de Córdoba.

Según se informó, los rastrillajes en ese sector se realizaban desde hacía más de 24 horas luego de que surgiera una pista que ubicaba allí a Claudio Barrelier, señalado como principal sospechoso y único detenido en la causa. Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que los restos fueron encontrados poco después de las 14 horas. La familia de la menor fue notificada minutos antes de que se oficializara el hallazgo.

La noticia provocó una fuerte conmoción en el entorno de la víctima. La madre de Agostina, que se encontraba en la vivienda desde la cual la adolescente se había retirado el sábado anterior, sufrió una descompensación y debió recibir asistencia médica por parte de una ambulancia que acudió al lugar.

El reclamo de justicia en las redes sociales

Tras conocerse la noticia, numerosas figuras públicas utilizaron sus redes para acompañar el reclamo de justicia y expresar su dolor. Una de las primeras en pronunciarse fue Lali Espósito, quien compartió en Instagram una placa reclamando justicia por Agostina.

Por su parte, Ángela Torres publicó un extenso mensaje en el que manifestó su tristeza y preocupación por el caso. En su reflexión señaló: "Una mujer es asesinada cada 31 horas en Argentina. A pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar".

La cantante sostuvo además que la violencia no comienza con un femicidio, sino mucho antes, y enumeró distintas conductas que, según expresó, forman parte de ese proceso.

El rol de los hombres en el cambio social

Dentro de su publicación, Ángela Torres también hizo referencia al papel que considera fundamental para los hombres en la construcción de una sociedad diferente.

La artista afirmó que la lucha no puede recaer únicamente sobre las mujeres y destacó la importancia de cuestionar conductas naturalizadas, dialogar con familiares y amigos y asumir una actitud comprometida frente a las situaciones de violencia.

En su mensaje concluyó que ninguna persona debería crecer con miedo y que ninguna familia debería atravesar un dolor como el que hoy afecta a los seres queridos de Agostina.

La indignación de Nazarena Vélez y Dolores Fonzi

Otra de las voces que se sumó al reclamo fue Nazarena Vélez, quien expresó su indignación a través de sus redes sociales. En su publicación hizo referencia al hallazgo del cuerpo de Agostina y también mencionó el caso de otra adolescente encontrada muerta en Misiones.

Además, cuestionó la actuación de jueces y fiscales que, según manifestó, habían liberado al principal sospechoso tiempo atrás, y cerró su mensaje con un pedido de justicia.

Por su parte, Dolores Fonzi compartió un mensaje en el que señaló: "Encontraron asesinada a Agostina. El horror no para". La actriz también vinculó el caso con la consigna de Ni Una Menos y convocó a participar de la movilización prevista para el 3 de junio.

Mensajes de Julieta Díaz, Georgina Barbarossa y Cinthia Fernández

La repercusión del caso continuó creciendo a medida que más figuras públicas hicieron públicas sus reacciones. Julieta Díaz publicó una contundente frase en sus redes sociales: "No aparecemos muertas, nos matan. Justicia por Agostina".

En la misma línea se expresó Georgina Barbarossa, quien escribió: "¿Cuántas Agostinas más?". La conductora también reclamó justicia y sostuvo que las mujeres desean vivir libres y sin miedo.

Cinthia Fernández, en tanto, compartió una imagen de la menor acompañada por una breve reflexión. Junto a un emoji de corazón roto escribió: "Qué tremendo este caso, qué tristeza".

La investigación y la principal hipótesis

Mientras continúan las manifestaciones de dolor y los pedidos de justicia, la investigación judicial sigue avanzando. La principal hipótesis de los investigadores se concentra en Claudio Barrelier, de 32 años, quien permanece detenido y es considerado el principal sospechoso del caso.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el sábado 23 de mayo el hombre habría pagado un remís para que Agostina se trasladara hasta su domicilio ubicado en la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico.

De acuerdo con la investigación, la adolescente habría sido engañada por Barrelier bajo el argumento de que debía buscar un regalo para su madre.

Los investigadores sostienen que la menor confiaba en él debido a que había sido pareja de su mamá.

Además, las autoridades determinaron que el sospechoso estuvo en la zona donde finalmente fue encontrado el cuerpo poco tiempo después de haber sido registrado en su domicilio junto a la víctima, circunstancia que convirtió ese sector en el principal foco de búsqueda durante las últimas horas.