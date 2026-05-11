Maluma anunció que será padre por segunda vez y revolucionó las redes

El cantante colombiano Maluma anunció que será padre por segunda vez junto a su pareja, Susana Gómez, y la noticia provocó una inmediata repercusión en redes sociales y medios de espectáculos de distintos países.

El artista confirmó el embarazo a través de una publicación compartida con sus seguidores, donde mostró un momento íntimo y familiar que rápidamente se viralizó y acumuló miles de reacciones. La imagen difundida reflejó una escena cargada de emoción junto a su pareja y a París, la primera hija de la pareja, consolidando así una noticia que generó mensajes de celebración entre fanáticos y figuras del espectáculo.

La publicación mostró a la familia reunida en un clima de intimidad y felicidad. En las fotografías difundidas, se pudo ver tanto a Maluma como a la pequeña París besando la panza de Susana Gómez, confirmando la llegada de un nuevo integrante a la familia del cantante colombiano.

Un anuncio que rápidamente se volvió viral

El anuncio tuvo una inmediata repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a compartir la publicación y a dejar mensajes de felicitación para la pareja. La noticia también fue replicada por distintas figuras del espectáculo que se sumaron a las muestras de cariño dirigidas al artista.

La fotografía familiar difundida por Maluma se transformó rápidamente en una de las imágenes más comentadas del día dentro del mundo del entretenimiento. El carácter íntimo de la escena y la presencia de la pequeña París en el anuncio contribuyeron a que la publicación despertara una fuerte reacción entre los seguidores del cantante.

La confirmación del embarazo llega poco más de un año después del nacimiento de París, la primera hija del artista colombiano. Durante ese tiempo, el cantante había expresado en distintas entrevistas que atravesaba una de las etapas más felices de su vida personal.

La etapa familiar de Maluma

En los últimos meses, Maluma venía mostrando un perfil más enfocado en su vida familiar, alternando sus compromisos artísticos con momentos compartidos junto a Susana Gómez y su hija.

Ese cambio también quedó reflejado en las publicaciones del cantante, donde comenzó a exponer con mayor frecuencia escenas vinculadas a su cotidianeidad familiar. El anuncio de la segunda paternidad aparece en ese contexto de una etapa personal que el propio artista había definido como especialmente significativa.

La imagen compartida para comunicar el embarazo reforzó precisamente esa faceta íntima del cantante. La participación de París dentro de las fotografías difundidas sumó un componente emocional que fue destacado por muchos seguidores en las redes sociales.

Reacciones de fanáticos y celebridades

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación dirigidos al cantante colombiano y a su pareja. Miles de usuarios reaccionaron a la publicación, mientras que distintas celebridades del mundo artístico también enviaron saludos y expresiones de alegría por la llegada del nuevo integrante de la familia.

La viralización del anuncio volvió a ubicar a Maluma entre las principales tendencias en plataformas digitales y medios especializados en espectáculos. La combinación entre la popularidad internacional del cantante y el carácter emotivo de la publicación impulsó una rápida circulación de las imágenes en distintos países.