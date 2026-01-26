Fátima Florez confirmó el reencuentro con Milei en el teatro: ¿Sube al escenario?

La gira federal que el presidente Javier Milei lleva adelante por la Costa Atlántica no se limitará exclusivamente a actividades políticas. Tras encabezar el denominado "Tour de la Gratitud" este lunes en Mar del Plata, el mandatario prolongará su estadía en la ciudad balnearia para asistir el martes 27 de enero a una función teatral protagonizada por su ex pareja, la humorista y actriz Fátima Florez, en lo que será un reencuentro público de alto impacto mediático.

La propia Florez fue la encargada de confirmar la noticia, al señalar que la función fue reprogramada especialmente para permitir la presencia del jefe de Estado, según consignó la Agencia Noticias Argentinas. De este modo, el espectáculo previsto para esa jornada sufrirá una modificación horaria excepcional, adaptándose a la agenda presidencial.

En ese sentido, la artista explicó que el show comenzará puntualmente a las 21:00 horas, un horario anticipado respecto del habitual, para que Milei pueda cumplir luego con otras actividades previstas en su cronograma oficial. "Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades", señaló Florez durante una entrevista televisiva.

Más allá del dato del reencuentro personal, la expectativa en torno a la función se incrementó a partir de los detalles artísticos que adelantó la comediante. Según explicó, el espectáculo contará con "guiños especiales" vinculados a la realidad política y social del país, un recurso frecuente en sus imitaciones y monólogos, que suelen combinar actualidad, humor y sátira.

Sin embargo, el aspecto que mayor repercusión generó no fue únicamente la presencia del Presidente entre el público, sino la posibilidad de que tenga una participación activa sobre el escenario. De acuerdo a lo anticipado por Florez, Milei podría retomar su faceta de cantante, una inclinación personal que el mandatario ha exhibido en distintas oportunidades durante actos públicos y eventos de campaña.

"La sorpresa final del show va a ser preguntarle al público si tiene ganas de que el Presidente cante. Seguro nos dicen que sí, y el Presidente nos va a deleitar con su repertorio", reveló la artista, anticipando un cierre fuera de protocolo para la noche marplatense. La eventual participación del jefe de Estado sobre el escenario promete convertirse en uno de los momentos más comentados del espectáculo.

La función del martes marcará además la primera aparición conjunta de Milei y Florez en un evento masivo tras su separación, lo que añade un componente adicional de interés público y mediático. En ese marco, se prevé un operativo de seguridad reforzado en las inmediaciones del teatro, tanto por la presencia presidencial como por la expectativa que genera el reencuentro.

La visita de Milei a Mar del Plata, que combina agenda institucional, militancia política y actividades culturales, forma parte de una estrategia de exposición pública que el Presidente viene sosteniendo desde el inicio de su gestión. En este caso, el paso por el teatro suma un capítulo singular a una gira que, lejos de limitarse a lo estrictamente político, incorpora gestos personales y escenas que captan la atención del público y los medios.

