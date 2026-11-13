Feinmann se llevó el Martín Fierro de Oro 2026 de la edición TV por cable

La televisión argentina por cable tuvo este jueves 12 de noviembre una de sus principales noches de reconocimiento con la realización de la 30ª edición de los premios Martín Fierro de Cable 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). La ceremonia, desarrollada en el Goldcenter y transmitida por A24, tuvo como gran protagonista a Eduardo Feinmann, quien recibió el Martín Fierro de Oro, la máxima distinción de la velada.

La entrega reunió a periodistas, conductores, productores y representantes de diferentes señales televisivas para reconocer los trabajos emitidos durante 2025. A lo largo de la noche se entregaron premios en 35 categorías, en una gala que también incluyó homenajes, reconocimientos especiales y momentos de fuerte contenido emotivo.

La conducción estuvo a cargo de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, quienes acompañaron el desarrollo de una ceremonia en la que se distinguieron producciones periodísticas, informativas, deportivas, culturales y de entretenimiento.

El resultado de la premiación dejó a A24 como la señal más reconocida, con un total de seis distinciones. Detrás se ubicaron Argentina 12 y Todo Noticias (TN), que consiguieron cuatro premios cada una.

Al recibir el Martín Fierro de Oro, Feinmann expresó su agradecimiento y destacó la responsabilidad que implica el reconocimiento, además de reivindicar el ejercicio del periodismo como una actividad que debe generar cuestionamientos y plantear posiciones, incluso cuando estas resultan incómodas.

"Es un honor y una gran responsabilidad. Es lo más. Hacer periodismo es incomodar a quien sea y es lo que tratamos de hacer todos los santos días sin importar a quién se incomoda", manifestó.

Luis Ventura reivindicó la importancia de celebrar el trabajo periodístico

La transmisión comenzó con un mensaje del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien puso el acento en la necesidad de recuperar los espacios de celebración y reconocimiento de los profesionales argentinos.

Durante sus palabras iniciales, sostuvo que la sociedad fue perdiendo en los últimos años la costumbre de celebrar los logros y el trabajo de sus representantes en los medios de comunicación. "La celebración es algo que los argentinos perdemos en los últimos años, dejamos de celebrar a nuestros profesionales y festejar el trabajo, los contenidos, lo que exportamos y el Martín Fierro está para eso", expresó.

En ese sentido, destacó el papel de la producción audiovisual nacional y manifestó su reconocimiento a la calidad de los medios de comunicación argentinos.

"Los medios de comunicación argentinos son los mejores del mundo", afirmó Ventura, al dar inicio a una ceremonia destinada a distinguir el trabajo desarrollado por los distintos equipos y figuras de la televisión por cable.

El homenaje a Eduardo Eurnekian

Uno de los primeros momentos especiales de la noche estuvo dedicado a Eduardo Eurnekian, quien recibió un homenaje por su trayectoria y su papel pionero en el desarrollo de la televisión por cable en Argentina.

Al presentar el reconocimiento, se explicó que el objetivo era "honrar y homenajear a un hombre que fue uno de los pioneros de la televisión por cable". A continuación, se realizó un breve repaso audiovisual de su carrera. Las imágenes estuvieron acompañadas por una voz en off que destacó su contribución al desarrollo del sistema televisivo y la importancia de su legado.

"Es el hombre que trajo la televisión por cable a Argentina. Escribió una página histórica y deja un legado que lo distingue en la televisión argentina", señaló el relato durante el homenaje.

De esta manera, APTRA incorporó a la ceremonia un reconocimiento a una figura vinculada con los primeros pasos y la expansión de la televisión por cable en el país.

Un emotivo recuerdo para los profesionales fallecidos

Otro de los segmentos más conmovedores fue el tradicional In Memoriam, presentado bajo el lema "Siempre los vamos a recordar". El homenaje estuvo dedicado a los profesionales que fallecieron y que dejaron una huella en el ámbito de la comunicación, el periodismo, la televisión y la cultura.

La secuencia comenzó con el recuerdo de Samuel "Chiche" Gelblung y continuó con Ernestina Pais, Luis Brandoni, Marcelo Araujo, Fernando Confessore y Luis Puenzo. El recorrido audiovisual incluyó posteriormente a un amplio conjunto de profesionales fallecidos y concluyó con la figura de Oscar "El Negro" González Oro.

El segmento se convirtió en uno de los momentos de mayor carga emotiva de la ceremonia, al recuperar los nombres de personalidades que formaron parte de distintas etapas de la televisión y la comunicación argentina.

Baby Etchecopar asistió después de una intervención quirúrgica

La alfombra roja también dejó uno de los testimonios particulares de la jornada. El periodista Baby Etchecopar contó que había atravesado una intervención quirúrgica apenas unas horas antes de asistir a la entrega de premios.

Durante una conversación previa a la ceremonia, reveló: "Hace 20 horas que estaba en el quirófano. Me operaron porque empecé con una obstrucción urinaria. Me dieron el alta hoy". A pesar de la reciente operación, explicó que había decidido concurrir para acompañar a APTRA, a sus compañeros y al canal.

"Vengo a acompañar a APTRA, a los compañeros y al canal", sostuvo.

También recordó su experiencia en anteriores ediciones de los premios y señaló que, en la última ceremonia, quienes no resultaban ganadores se retiraban del lugar. En relación con sus propias nominaciones, reconoció que habitualmente participa de la entrega, aunque todavía no había conseguido llevarse una estatuilla.

"Me nominan siempre, pero nunca me lo dan. Lo palpitás. Vengo, me divierto y los quiero a todos", expresó. Finalmente, manifestó su intención de permanecer durante la ceremonia todo el tiempo que se lo permitiera su estado físico: "Me voy a quedar hasta que me dé el físico".

Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2026

La edición número 30 distinguió a producciones y profesionales de una amplia variedad de rubros. Eduardo Feinmann se llevó el Oro y también fue reconocido en la categoría de conducción masculina.

El listado completo de ganadores fue el siguiente:

Máximo reconocimiento

Martín Fierro de Oro: Eduardo Feinmann.

Categorías de programas y producciones

Labor humorística: Ariel Tarico, por Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN).

Cultural / educativo: Mi país, de Victoria Vanella (Argentina 12).

Deportivo: Paso a paso, de Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports).

Arte, moda y tendencia: Mandinga Tattoo, de Diego Staropoli (Canal de la Ciudad).

Juegos / entretenimientos / reality / humor: Tarico Fake News, de Ariel Tarico (TN).

Mejor señal de noticias: A24.

Económico: Economía & Real Estate, de Daniel Zampone (Metro).

Programa rural: Tranquera abierta (Canal Rural).

De entrevistas: Luis Novaresio entrevista, de Luis Novaresio (A24).

Musical: Cultura DJ, de Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad).

Noticiero diurno: Siempre noticias, de Germán "Pampa" Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV).

Temas médicos: Doctor C, de Guillermo Capuya (C5N).

Periodístico: WIFI, de Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24).

Infantil / juvenil: Selenkay - Segunda temporada, de Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica "Monna" Antonopulos y Manuel Ramos (Disney Channel).

Culinario: Maestros de la medialuna, de Juan Manuel Herrera (El Gourmet).

Turismo y tiempo libre: Turismo Argentina, de Diego D'Angelo (Metro).

De servicios: El defensor, de Adrián Frascino (Crónica TV).

Documental: Octubre TV (Argentina 12).

Aviso publicitario: Easy a todo (Easy - Don by Havas).

Periodístico deportivo: TN Deportivo, de Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti (TN).

Producción integral: América 24 (A24).

Interés general: Duro de callar, de Tomás Méndez (Crónica TV).

Noticiero central: Diario de las 20, de Analía Argento (Arg12).

Magazine: Mañanas picantes, de Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12).

Categorías individuales y labores periodísticas

Panelista: Rodolfo Cingolani, por Dale al medio y Presión alta (TyC Sports).

Columnista de espectáculos: Alejandra Peñalva, por TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana (TN).

Columnista policial/judicial: Nicolás Pizzi (La Nación +).

Labor de conducción masculina: Eduardo Feinmann, por Noticiero A24 (A24).

Cronista / movilero: Alejandro Moreyra (C5N).

Columnista económico: Andrés Lerner, por Minuto Uno (C5N).

Columnista político: Daniel Bilotta (La Nación+).

Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi, por Argenzuela (C5N).

Labor periodística masculina: Pablo Rossi, por H17 (A24).

Labor de conducción femenina: Marina Calabró, por Arranca la tarde (A24).

Labor periodística deportiva

La categoría tuvo un empate entre dos figuras vinculadas con las transmisiones deportivas de ESPN:

Diego Latorre: por las transmisiones de UEFA Champions League, Liga Profesional de Fútbol y AFA.

Sebastián "Pollo" Vignolo: por ESPN F90 y las transmisiones de Liga Profesional de Fútbol y AFA.