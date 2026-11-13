Rosalía y Milo J dominaron los Latin Grammy 2026: una noche de consagraciones y reconocimientos

La 27ª entrega anual de los Latin Grammy 2026 tuvo como grandes protagonistas a Rosalía y Milo J, dos artistas de generaciones y recorridos diferentes que se destacaron en una ceremonia que combinó el reconocimiento a figuras consagradas de la música latina con la irrupción de nuevos talentos.



La cantante española se llevó por tercera vez el premio al álbum del año, esta vez gracias a LUX, su ampliamente elogiado y ecléctico trabajo discográfico. La artista también obtuvo otros reconocimientos importantes, entre ellos el de canción del año por "La Perla", junto a Yahritza y Su Esencia, mejor canción pop y mejor álbum de música alternativa. Además, LUX fue reconocido por su ingeniería de grabación.



Sin embargo, el momento más emotivo para la cantante llegó cuando recibió el premio al álbum del año de manos de Juanes, un artista que la acompañó y respaldó desde los primeros momentos de su carrera. Durante su discurso, Rosalía le agradeció especialmente por haber estado presente cuando todavía era una intérprete que convocaba apenas a 100 personas en una sala de Madrid.



La artista recordó que este era su tercer reconocimiento en esa categoría y estableció una comparación entre sus anteriores producciones premiadas y el desafío que representó su nuevo álbum.



"Es la tercera vez que yo gano este premio. Si El Mal Querer fue un sueño o Motomami fue una apuesta, LUX ha sido un salto al vacío", expresó, al recordar los trabajos que habían obtenido el galardón en 2019 y 2022, respectivamente. En su discurso también reflexionó sobre la importancia de expresar las propias convicciones y permitir que otras personas hagan lo mismo. "Creo que es muy importante decir tu verdad y que los demás puedan decir su verdad, y este disco es la mía", manifestó.



Rosalía agradeció a Dios, a su familia, a sus amigos y a todas las personas que la acompañaron durante su trayectoria. Visiblemente emocionada, reconoció que todavía tiene mucho por aprender y que probablemente aún no realizó su mejor trabajo.



Milo J, la gran revelación argentina de la ceremonia



Uno de los nombres que más repercusión tuvo durante la entrega fue el del argentino Milo J, quien a sus 19 años consiguió seis nominaciones y terminó la noche con cuatro galardones, consolidándose como una de las figuras emergentes más destacadas de esta edición.



El joven artista obtuvo el premio a la grabación del año por "Niño", además de conseguir el reconocimiento a mejor álbum de música folclórica por La Vida Es Más Corta. A estos premios se sumaron mejor interpretación urbana/fusión urbana por "Gil", canción realizada junto a Trueno, y mejor diseño de empaque.



Su consagración tuvo un significado particular por tratarse de un músico que construyó su recorrido dentro de la música urbana y que, con este proyecto, decidió salir de su zona de confort para explorar otros géneros y expresiones musicales.

Al recibir el premio al mejor álbum de música folclórica durante la Premiere del Latin Grammy, el evento no televisado en el que se anunciaron horas antes la mayoría de los ganadores, Milo J expresó su sorpresa por el reconocimiento.



"Para mí, del lugar donde vengo, del género del trap, ganar este premio de música folclórica me vuela la cabeza", manifestó.



En esa instancia también agradeció a los productores y colegas que participaron en el desarrollo del proyecto, que le permitió competir y obtener reconocimiento en una categoría diferente de aquella en la que había desarrollado buena parte de su carrera. Además, el argentino también estuvo entre los nominados al premio al álbum del año.



Karol G obtuvo su tercer Latin Grammy de música urbana



Otra de las grandes protagonistas fue la colombiana Karol G, quien consiguió por tercera vez el premio al mejor álbum de música urbana, en esta oportunidad por Tropicoqueta. La artista destacó especialmente el proceso creativo que implicó la realización del disco y las experiencias que le permitió compartir con referentes de la música. Según explicó, el proyecto representó un momento de evolución tanto en su vida personal como en su desarrollo artístico.



"Yo voy a ser súper honesta porque he estado, gracias a Dios, por aquí un par de veces, pero haber hecho Tropicoqueta significó un montón de cosas para mí que mucha gente ni se imagina", expresó al recibir el reconocimiento.



Karol G contó que tuvo la oportunidad de sentarse a trabajar con artistas y maestros de la música con quienes nunca había imaginado compartir experiencias profesionales. También valoró especialmente que el álbum le permitiera realizar una gira durante la cual siente que el público se identifica con sus raíces latinoamericanas.



En ese sentido, destacó la respuesta de los espectadores cuando interpretan canciones que recorren distintos géneros musicales. "Es lindo ver a todos cantando salsa, merengue, reggaetón, bachata, mariachi, porque eso somos nosotros, todo eso y mucho más", afirmó, antes de agradecer por el reconocimiento.



CA7RIEL y Paco Amoroso sumaron tres nuevos premios



El dúo argentino CA7RIEL y Paco Amoroso volvió a destacarse en los Latin Grammy. Después de haber obtenido cinco premios durante su debut en la ceremonia del año pasado, los músicos consiguieron tres nuevas distinciones en esta edición.



Los reconocimientos fueron para:



Mejor interpretación de música electrónica latina: "Beto's Horns - Fred Remix", junto a Fred Again..

Mejor canción pop/rock: "Hasta Jesús tuvo un mal día", junto a Sting.

Mejor video musical versión larga: FREE SPIRITS (The Film).



De esta manera, el dúo continuó ampliando su presencia en los principales reconocimientos de la industria musical latina, con trabajos que abarcan diferentes expresiones y colaboraciones artísticas.



Jorge Drexler, Juanes y otros referentes también fueron reconocidos



La ceremonia también tuvo entre sus ganadores a reconocidas figuras de extensa trayectoria, como **Jorge Drexler, Juanes y Fonseca**, en una edición que combinó la consagración de artistas históricos con el reconocimiento a intérpretes que comienzan a construir sus carreras internacionales.



Entre los ganadores primerizos estuvieron el joven mexicano Xavi, Camila Fernández, heredera de una de las grandes dinastías musicales mexicanas, y la brasileña Anitta. Para Anitta, el reconocimiento tuvo un significado especial porque llegó después de 12 nominaciones. La artista obtuvo su primer Latin Grammy en la categoría de **mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa**, por Equilibrivm.



También se destacó la presencia de Grupo Frontera, que formó parte del conjunto de artistas premiados durante la jornada.



