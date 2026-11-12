Murió Jorge Montejo, el inolvidable Paolo el Rockero que marcó una época del humor

Jorge Montejo, conocido popularmente como Paolo el Rockero, murió este miércoles a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil, la ciudad donde nació. Según pudo saber TN Show a través de fuentes municipales del área de Salud, el artista falleció como consecuencia de un cuadro de neumonía.

Montejo se encontraba internado desde hacía tiempo en la Clínica de la Comunidad, un centro de salud psiquiátrico. Debido a su estado, tuvo que ser trasladado al hospital público ubicado en la calle General Paz al 1400, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

La noticia marca la despedida de un artista cuyo nombre quedó estrechamente asociado con uno de los personajes más reconocibles del humor argentino de la década de 1980. Su particular apariencia, la vincha que caracterizaba su vestuario y una forma de expresarse que rápidamente se volvió familiar para el público lo convirtieron en una figura popular.

El recordado latiguillo "¡Uhhh, loco!" fue una de las marcas distintivas de Paolo el Rockero, un personaje que logró trascender las primeras apariciones televisivas y llegó también al cine. A través de ese papel, Montejo construyó una identidad artística que permaneció en la memoria de varias generaciones.

El nacimiento de Paolo y su primera aparición en televisión

El personaje de Paolo el Rockero nació en 1986, de la mano de Daniel Ripoll y Juan Alberto Badía. Su primera aparición se produjo en Badía & Cía., el ciclo conducido por el histórico presentador, que fue el espacio desde el cual comenzó a proyectarse hacia una popularidad mucho más amplia.

A partir de aquella presentación inicial, Montejo desarrolló una trayectoria en distintos programas de televisión, obras teatrales y producciones cinematográficas. La repercusión del personaje le permitió convertirse en una presencia reconocible dentro del entretenimiento argentino, con un estilo humorístico propio y una estética que lo diferenciaba.

Entre sus participaciones televisivas más recordadas figuran:

Feliz domingo.

De carne somos.

Siempre sábado.

VideoMatch.

Peligro sin codificar.

Su recorrido también incluyó participaciones en películas populares que ampliaron la presencia de Paolo el Rockero en la pantalla grande. Entre ellas se encuentran Los bañeros más locos del mundo, Extermineitors IV: Como hermanos gemelos, Los matamonstruos en la mansión del terror y Bañeros 5: Lentos y cargosos.

La participación en esos ciclos y producciones consolidó el vínculo de Montejo con el público. Su personaje no quedó limitado a un único programa ni a una etapa puntual de la televisión, sino que fue apareciendo en diferentes espacios y formatos, manteniendo su sello característico.

Los problemas personales y el alejamiento de la actividad artística

A lo largo de distintos momentos de su vida, Montejo atravesó problemas vinculados con las adicciones, circunstancias que afectaron su carrera y lo mantuvieron alejado de la actividad artística durante períodos de tiempo.

Esa situación marcó una etapa diferente respecto de los años de mayor exposición pública, cuando Paolo el Rockero se había convertido en un personaje de gran popularidad. Sin embargo, la distancia de los grandes medios no significó que abandonara por completo su vínculo con el mundo artístico ni con quienes seguían recordándolo.

En 2021, cuando tenía 63 años, el humorista habló sobre su presente en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live. En aquel momento vivía en Tandil y se mostraba entusiasmado ante la posibilidad de regresar a los escenarios después de las restricciones impuestas por la pandemia.

Durante esa conversación, Montejo describió su situación económica y expresó sus ganas de volver a realizar espectáculos. "Mi situación económica es estable, pero estoy con ganas de volver a hacer shows", había contado.

También explicó que su principal fuente de ingresos eran las presentaciones en vivo y que esperaba poder retomar el contacto directo con el público. Sus declaraciones reflejaban el interés por recuperar una actividad que había sido una parte central de su trayectoria y que le permitía mantener vigente el personaje que lo había llevado a la popularidad.

El vínculo con sus seguidores y el deseo de volver a los escenarios

Aunque permanecía alejado de los grandes medios, Montejo seguía conectado con sus seguidores a través de las redes sociales, donde compartía contenidos y respondía mensajes. Ese contacto le permitía conservar una relación con el público que había acompañado su carrera y que todavía identificaba en él al recordado Paolo.

Incluso continuaba poniéndose la peluca para darle vida al personaje que lo había hecho famoso. De esa manera, mantenía presente una de las figuras más reconocibles de su recorrido artístico, aun cuando su actividad ya no tenía la exposición de los años de mayor popularidad.

En la entrevista de 2021 también habló sobre la satisfacción que le producía hacer reír a las personas y sobre el vínculo que había construido con el público a través de sus espectáculos. Al referirse a esa experiencia, dejó una frase que sintetizaba el sentido que le atribuía a su trabajo: "La verdad, si les saqué una sonrisa, me puedo ir satisfecho".

La declaración reflejaba la importancia que tenía para él la respuesta de los espectadores y el reconocimiento que recibía cuando lograba provocar una sonrisa. Más allá de las dificultades personales y de los períodos de alejamiento, el humor continuaba ocupando un lugar significativo en su identidad artística.