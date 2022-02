Filosos mensajes de Paloma Fort tras la muerte de Gustavo Martínez: "Siento asco y vergüenza"

En medio de la conmoción que generó la noticia sobre la muerte de Gustavo Martínez y luego de que salieran a la luz varias internas familiares de las que se hicieron eco los medios, Paloma Fort volcó su tristeza e indignación en las redes.

“Que en paz descanses, Gustavo”, comenzó diciendo la hija de la astróloga Aschira y Felipe Fort en su cuenta personal de Twitter, junto a un emoji de una carita llorando. Y agregó, sin filtro: “Impresionada… de no creer. Siempre sale algo más en mi familia, tantas tragedias, tanta frialdad”.

Luego, hizo otro fuerte descargo en su muro: “Siento asco y vergüenza por el comportamiento de mi familia para con la familia directa de Gustavo. Pura frialdad, irrespetuosos, desagradecidos. Es lo mínimo que se me ocurre #porGustavorespeto”.

FUERTE REACCIÓN DE FELIPE FORT CONTRA GUSTAVO MARTÍNEZ TRAS SU SUICIDIO

Movilizado por el suicidio de Gustavo, Felipe había dado que hablar por sus fuertes mensajes en Instagram con los que generó polémica: "Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos”.

“Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", agregó.

"Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona, después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento", continuó el adolescente.