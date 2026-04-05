Flor de la V contó qué regalo pidieron sus hijos por su cumpleaños de 15 y Mirtha quedó sorprendida

Flor de la V fue una de las invitadas de La noche de Mirtha y dejó uno de los momentos más comentados de la mesa al hablar del presente de sus hijos, Paul e Isabella, que están a punto de cumplir 15 años. En el marco de esa conversación, la artista reveló una decisión de los adolescentes que sorprendió incluso a Mirtha Legrand.

Lejos de la clásica celebración que suele acompañar esa edad, ambos eligieron otro camino. "No quieren una fiesta, quieren ir a Europa, viajar", contó Flor, al describir el deseo que le manifestaron sus hijos para celebrar una fecha tan significativa. La reacción de la conductora fue inmediata: "Qué raro que no quieran", comentó, visiblemente sorprendida por una elección poco habitual para esa etapa.

La explicación llegó enseguida y ayudó a entender el perfil de ambos adolescentes. "Son muy de perfil bajo ellos, la verdad", expresó Flor, subrayando que prefieren una experiencia más íntima y personal antes que una gran reunión social.

La emoción por el paso del tiempo

La charla también abrió una puerta a la reflexión sobre el crecimiento de sus hijos y el paso de los años. Conmovida por la cercanía de una fecha tan simbólica, Flor de la V compartió una sensación profundamente maternal: "Se me pasó volando el tiempo, no puedo creer que ya cumplan 15 años".

La frase condensó el impacto emocional de esta nueva etapa familiar, en la que Paul e Isabella dejan atrás la niñez para ingresar en una adolescencia más marcada, con decisiones propias y una identidad ya consolidada dentro del hogar.

Ese recorrido, que Flor observa con emoción, aparece además atravesado por la cercanía y el diálogo que, según contó, siempre fueron centrales en la dinámica familiar.

El consejo clave frente al bullying

En otro tramo de sus declaraciones, Florencia de la V repasó cómo acompañó a sus hijos en momentos sensibles, especialmente cuando atravesaron situaciones de bullying.

La conductora reveló el consejo que eligió darles en esos episodios, con una definición que resume su mirada sobre la identidad y la libertad personal. "Cuando vivieron alguna situación los senté y les dije que nunca se avergüencen de su mamá, porque yo simplemente elegí vivir mi vida de manera diferente y no le hago mal a nadie".

La reflexión dejó en evidencia la importancia que le asigna al diálogo dentro del núcleo familiar, una herramienta que, según explicó, siempre estuvo presente en la crianza de Paul e Isabella.

Una casa atravesada por la diversidad y el respeto

Flor remarcó que sus hijos crecieron en un entorno en el que la conversación abierta fue una constante y donde la diversidad formó parte natural de la vida cotidiana.

"En mi casa siempre se habló de todo. Mis hijos crecieron en un mundo inclusivo, donde las personas se quieren por lo que son", señaló al recordar esas charlas.

Ese enfoque aparece como uno de los pilares sobre los que construyó su vínculo con ellos, priorizando valores. La reflexión había surgido también durante una entrevista reciente con Ángel de Brito en LAM (América), en una noche especial atravesada por la celebración de su cumpleaños junto a amigos. Allí resumió su presente con una frase que expone el momento personal que atraviesa: "Muy contenta, festejando".

El presente de Florencia

Al hacer un balance de su actualidad, Florencia se mostró especialmente reflexiva y eligió una definición que resume su estado emocional: "Estoy en un momento a punto caramelo, de muchísima plenitud".

Entre los motivos de esa sensación destacó dos ejes centrales:

El crecimiento de sus hijos, que este año cumplen 15

La estabilidad lograda tras más de tres décadas de carrera

Su presente consolidado en televisión, teatro y radio

La cercanía del cumpleaños de Paul e Isabella, lejos de quedar reducida a una celebración, terminó convirtiéndose en la puerta de entrada a una conversación más profunda sobre familia, crianza, diversidad y tiempo vivido, en una etapa que Flor de la V describe como una de las más plenas de su vida.