Franco Colapinto y Maia Reficco oficializan su noviazgo tras meses de rumores

En un cruce de caminos entre el vertiginoso mundo de la Fórmula 1 y las luces de Broadway, el ámbito del espectáculo y el deporte motor ha quedado sacudido por una confirmación esperada. Lo que comenzó como un amor de verano ha madurado hasta convertirse en una relación formal y pública que ya trasciende las fronteras. Este lunes, el periodista Gustavo Méndez, durante la emisión del programa "La mañana con Moria" por la pantalla de eltrece, brindó los detalles definitivos sobre el presente amoroso que une al piloto del momento, Franco Colapinto, con la talentosa y reconocida actriz Maia Reficco.

El blanqueo y la presentación familiar

Tras meses en los que las versiones y los rumores circularon con fuerza en redes sociales y portales de noticias, el vínculo ha pasado a una nueva etapa de seriedad y compromiso. Según el relato detallado por Méndez, el piloto argentino finalmente decidió blanquear su romance ante su entorno y el público. La información vertida en el ciclo televisivo indica que la pareja ya no se oculta y ha dado pasos fundamentales en la construcción de su futuro compartido, confirmando que, si bien se estaban viendo desde hace un tiempo, ahora ya son oficialmente novios.

La evolución de este noviazgo ha sido marcada por hitos de gran relevancia personal para ambos, destacándose que ya hubo presentación familiar, un gesto que integra formalmente sus mundos privados y da cuenta de la solidez del lazo. Según las fuentes periodísticas, Colapinto está muy enganchado con Maia, demostrando una fuerte conexión emocional que va más allá de un simple encuentro casual. Esta transición de un vínculo estival a una relación formal marca el ritmo de una dupla que combina el carisma del deportista nacional con el prestigio internacional de una actriz en ascenso meteórico.

Un romance de escala internacional

La pareja no solo ha compartido momentos de intimidad en la Argentina, sino que su noviazgo se ha desarrollado en escenarios cosmopolitas, acordes a las exigencias profesionales de ambos. Se los ha visto juntos en puntos geográficos estratégicos como Lugano y también en Mónaco, un sitio emblemático para la carrera de cualquier piloto de élite. Además, la relación se ha consolidado entre cenas en los mejores restaurantes del mundo, donde han dejado de lado el hermetismo inicial para mostrarse como una pareja establecida ante la mirada de quienes los han cruzado en estos exclusivos destinos.

Maia Reficco, nacida el 14 de julio del año 2000 en Boston, Estados Unidos, posee una trayectoria propia que la posiciona como una de las artistas con mayor proyección internacional, a pesar de haber nacido en el extranjero en el seno de una familia argentina, un dato que suele destacar con orgullo. Su primer gran salto a la popularidad llegó con Kally's Mashup, la serie juvenil de Nickelodeon que se emitió entre 2017 y 2019. Con apenas 19 años, alcanzó un logro poco habitual al transformarse en la actriz más joven en ponerse en la piel de Eva Perón en la obra Evita en Broadway, una experiencia que marcó un punto de inflexión en su carrera dentro del exigente circuito teatral estadounidense.

Consolidación artística y futuro en la pista

Luego de su éxito teatral, llegaría su incorporación al reboot de Pretty Little Liars, donde interpretó a Noa Olivar, uno de los personajes centrales de la historia. En 2024, Reficco volvió a Broadway como protagonista de Hadestown en el rol de Eurydice, consolidando su lugar en una de las plazas teatrales más competitivas del mundo. En paralelo a su labor actoral, desarrolló una carrera musical que inició en 2020 con el lanzamiento de su primer single titulado "Tuya", y desde entonces ha continuado publicando canciones con una impronta personal y artística muy marcada.

El futuro inmediato de la pareja ya tiene una hoja de ruta definida en el calendario de la máxima categoría del automovilismo. Según informó Gustavo Méndez, la actriz va a acompañar a Franco al Gran Premio de Japón, evento que tiene fecha programada para este mismo fin de semana. Este viaje representa no solo un apoyo profesional para el piloto en la pista, sino la confirmación de que Maia Reficco se integra plenamente a la rutina de viajes y competencias que define la vida de Colapinto. Lo que nació bajo el sol del verano hoy se encamina a los circuitos más exigentes del continente asiático, consolidando una historia de amor que cautiva tanto a los seguidores del deporte como a los del espectáculo.