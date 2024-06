Furia de GH 2023 recibió un insólita visita en el hotel y la foto se hizo viral

Furia quedó eliminada de Gran Hermano 2023 y se perdió la chance de llevarse los 70 millones de pesos y la casa prefabricada. Sin embargo, se ganó el cariño de varias personas que día a día se lo hacen saber en las redes sociales y en la puerta del hotel de Vicente López donde cumple con el aislamiento.

Este viernes, la exjugadora se asomó por la ventana y visualizó a un grupo de seguidores y familias enteras con banderas y regalos. Entre ellos también había alguien muy especial, con quien se fundió en un fuerte abrazo. Se trata de un hermoso perrito, que tampoco quiso quedarse sin la chance de conocer a la más estratega del reality.

Juliana Scaglione les agradeció a todos por tanto amor y aprovechó para hacerles un pedido muy especial a sus Furiosos: “No gasten más guita, vieja. ¿Saben qué es lo único que me importa? El amor que me tienen, vieja. Gracias por quererme tanto y bancarme. Gracias”.

El tarot confirmó cuál de Los Bro será eliminado de Gran Hermano 2023 este domingo

Los Bro quedaron nominados y este domingo uno deberá abandonar sí o sí la casa de Gran Hermano 2023. Aunque hicieron todo lo posible por llegar juntos a la final, una última jugada de Furia los dejó en placa y les arruinó el plan. Las primeras encuestas tuiteras indican que será Nicolás el que cruce la puerta de salida, pero el tarot hizo otra predicción.

Las cartas confirmaron que el nuevo eliminado será Martín Ku, que el fin de semana sacó a Juliana Scaglione. Así lo señalaron varias de las cuentas que durante los seis meses de programa se dedicaron a hacer tiradas para conocer el futuro del juego. “Se va”, comentaron. Si bien los fanáticos del Chino quedaron impactados con esta noticia, saben perfectamente que él hizo historia en el ciclo, y hasta ganó una vivienda prefabricada y otros premios de lujo.

Entre los primeros finalistas ya se ubicaron Emma Vich y Darío, que esperan el resultado del domingo para saber si existe la posibilidad de estar entre los tres mejores el 7 de julio, cuando se apaguen las luces para cerrar una etapa.