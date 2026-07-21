Furia contra Rosalía: fanáticos venden sus entradas tras la polémica publicación contra Argentina

A pocos días de su llegada a Buenos Aires para presentar su nuevo álbum Lux, Rosalía quedó envuelta en una fuerte controversia con el público argentino. La expectativa alrededor de los conciertos programados en el Movistar Arena comenzó a transformarse en un escenario de conflicto luego de una publicación en redes sociales que provocó una reacción negativa entre seguidores locales.

La situación se originó cuando la artista española compartió en su cuenta de TikTok un clip de Mía Khalifa, actriz del cine para adultos, en el que celebraba la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026. El contenido fue interpretado por numerosos usuarios como una burla directa hacia el país, lo que desencadenó una ola de críticas y un fuerte malestar entre quienes esperaban sus presentaciones.

Hasta el momento, la empresa encargada de traer a la artista, DF Entertainment, no realizó referencias públicas sobre lo ocurrido ni informó sobre un eventual mecanismo de devolución del dinero correspondiente a las entradas. La falta de una comunicación oficial se convirtió en otro de los puntos señalados por los seguidores que expresaron su disconformidad.

Del entusiasmo previo al rechazo en redes sociales

La reacción del público argentino no tardó en manifestarse. Lo que inicialmente se proyectaba como una celebración vinculada a los conciertos de Rosalía en Buenos Aires comenzó a quedar condicionado por una ola de cuestionamientos que tuvo impacto directo en la venta de tickets.

En redes sociales, especialmente en X —antes Twitter—, distintos usuarios expresaron su enojo y comenzaron a tomar distancia del evento. El malestar se trasladó desde los comentarios virtuales hacia acciones concretas, con decenas de personas ofreciendo sus ubicaciones en venta de manera particular.

Uno de los mensajes publicados por un usuario reflejó el clima generado tras la polémica: "Vendo cuatro entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, Campo A, al mismo precio que las compré. Incluso puedo negociar. No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina".

La decisión de desprenderse de las entradas apareció como una consecuencia directa del rechazo provocado por la publicación compartida por la cantante. Para algunos seguidores, la situación modificó la percepción sobre la llegada de la artista y sobre la experiencia que esperaban vivir en los recitales.

Reclamos de devolución y pedidos de boicot

Mientras avanzaban las críticas, otros seguidores adoptaron una postura todavía más contundente y comenzaron a reclamar acciones formales vinculadas a los tickets adquiridos.

Entre los mensajes difundidos en redes apareció un pedido de boicot contra las presentaciones. Un internauta expresó: "Espero que rompan las entradas y que el Movistar Arena esté completamente vacío".

La frase sintetizó la intensidad del rechazo que generó el episodio entre algunos sectores del público, que plantearon la posibilidad de no asistir a los conciertos como forma de manifestar su desacuerdo con la artista.

El conflicto, que comenzó a partir de una publicación en redes sociales, pasó así a involucrar también la relación entre los seguidores, la organización del evento y la continuidad de los planes previstos para las fechas anunciadas.

La situación actual: entradas en reventa y silencio oficial

Por el momento, los shows mantienen su programación prevista y la productora no habilitó un canal oficial de devolución de entradas ni comunicó modificaciones respecto del cronograma de la gira.

En este contexto, quienes decidieron no asistir a los conciertos están recurriendo a alternativas particulares para desprenderse de sus ubicaciones. Las reventas se gestionan actualmente entre usuarios, sin una instancia formal anunciada por la organización.

Los principales puntos de la situación actual son:

Rosalía mantiene sus conciertos programados en el Movistar Arena.

DF Entertainment aún no informó medidas relacionadas con devoluciones de entradas.

Las reventas de tickets se realizan de manera privada entre usuarios.

El conflicto surgió luego de la difusión de un contenido interpretado por seguidores como una burla hacia Argentina.

A pocos días de la llegada de Rosalía a Buenos Aires, la presentación de Lux quedó atravesada por una disputa inesperada con parte de su público argentino. Mientras crecen las expresiones de rechazo y continúan las publicaciones de entradas en venta, la falta de una comunicación oficial mantiene abierta la incertidumbre sobre el impacto final de la controversia en los conciertos previstos.