Gerardo Romano tuvo que ser hospitalizado y generó preocupación por su salud

El actor Gerardo Romano generó inquietud entre sus seguidores luego de publicar una serie de imágenes y videos desde una clínica, donde se lo vio acostado sobre una camilla mientras se realizaba un chequeo médico. Las publicaciones rápidamente despertaron preocupación debido al contexto hospitalario y a la exposición de distintos elementos vinculados al procedimiento médico.

En las imágenes compartidas en sus redes sociales, Romano apareció utilizando una bata quirúrgica y acompañado por equipamiento médico propio de un estudio clínico. Además, se lo observó con una vía intravenosa colocada en uno de sus brazos y un tensiómetro mientras era monitoreado por el personal de salud.

A pesar de la situación y del impacto que las fotografías generaron entre quienes siguen su actividad pública, el actor buscó transmitir tranquilidad desde el primer momento. Lejos de mostrarse alarmado, mantuvo el tono irónico y provocador que caracteriza muchas de sus apariciones públicas y aprovechó la instancia para dejar un mensaje político y personal.

El mensaje político y el humor en medio del procedimiento

En uno de los videos publicados, mientras de fondo se escuchaban los sonidos de los monitores cardíacos, Romano miró directamente a cámara y expresó: "Viva Perón, carajo. Viva la Patria", al tiempo que realizaba la tradicional "V" con los dedos.

La escena combinó el contexto médico con una declaración cargada de identidad política, algo habitual en el actor, quien históricamente se ha mostrado públicamente comprometido con sus posiciones ideológicas. El mensaje rápidamente circuló entre sus seguidores y generó múltiples reacciones en redes sociales.

Horas más tarde, Romano volvió a utilizar sus historias de Instagram para compartir otra imagen desde la clínica. En esa oportunidad, se lo vio utilizando el celular y apelando nuevamente al humor para relativizar la situación médica que atravesaba.

Con ironía, escribió: "Tuve un varón hermosísimo. Pesó 7.400 kg", una frase que rápidamente despertó comentarios y reacciones entre sus seguidores, quienes siguieron atentos cada actualización publicada por el actor desde el centro de salud.

La aclaración de Carlos Rottemberg

Tras la repercusión que tomaron las publicaciones y ante las especulaciones generadas en torno al estado de salud del actor, el productor teatral Carlos Rottemberg salió a aclarar públicamente la situación.

En diálogo con Noticias Argentinas, Rottemberg explicó que Romano se encontraba bien y que todo respondía a un procedimiento médico previamente pautado. Según detalló el empresario teatral, el actor aprovechó uno de sus pocos momentos de descanso para realizarse el estudio.

"Es un procedimiento programado porque ayer tenía función por ser 25 de mayo y mañana tiene función porque arranca la semana", sostuvo Rottemberg al referirse a la continuidad laboral del intérprete.

Además, el productor remarcó que Romano retomará normalmente todos sus compromisos artísticos y continuará con las presentaciones de la obra "El Secreto", espectáculo que protagoniza junto a Ana María Picchio.

En ese sentido, agregó: "Era un estudio que nos hacemos todos de rutina cada cinco años y le tocaba hoy al aprovechar el día de descanso, único en la semana. Mañana hay teatro".

La continuidad de "El Secreto"

La aclaración de Rottemberg también buscó despejar cualquier duda sobre la continuidad de las funciones teatrales. Según indicó, Romano seguirá adelante con su agenda habitual y no habrá modificaciones en las presentaciones previstas de "El Secreto".

La obra, protagonizada por Romano y Ana María Picchio, forma parte de la actividad teatral que el actor sostiene actualmente y que continúa desarrollando pese a los temas de salud que decidió compartir públicamente durante el último tiempo.

El hecho de que el estudio médico coincidiera con su único día libre semanal fue uno de los puntos remarcados por el productor para explicar el momento elegido para la realización del procedimiento.

El antecedente del diagnóstico de Parkinson

La preocupación generada por las imágenes también estuvo atravesada por un antecedente reciente en la vida del actor. A mediados de 2024, Gerardo Romano fue diagnosticado con Parkinson, una situación que él mismo decidió hacer pública.

Desde entonces, el actor optó por hablar abiertamente sobre la enfermedad y utilizar su visibilidad para concientizar acerca de la importancia de los controles médicos y de los cuidados relacionados con esa condición de salud.

En ese contexto, las imágenes difundidas desde la clínica adquirieron una dimensión especial entre sus seguidores, quienes inmediatamente asociaron el chequeo médico con el cuadro que atraviesa el intérprete desde el año pasado.

Sin embargo, tanto las publicaciones realizadas por Romano como las posteriores declaraciones de Carlos Rottemberg buscaron transmitir un mensaje de tranquilidad. El actor continúa con su actividad laboral, mantiene sus compromisos teatrales y afronta los controles médicos correspondientes dentro de un esquema programado y de rutina.