Quién es Tamara Rogouski, la misionera que ganó Miss Universo Argentina 2026

La misionera Tamara Rogouski fue elegida como Miss Universo Argentina 2026 durante la gran final del certamen nacional realizada este lunes 25 de mayo por la noche en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires.

La representante de Misiones logró imponerse entre 31 candidatas provenientes de distintas provincias del país y se convirtió en la encargada de representar a la Argentina en la 75° edición de Miss Universo, que se llevará adelante en noviembre de este año en Puerto Rico.

La elección definió a la nueva figura nacional del histórico concurso internacional de belleza y posicionó a Rogouski como la sucesora de Aldana Masset, la modelo y cantante entrerriana que participó de Miss Universo 2025 en Tailandia, certamen que fue ganado por la mexicana Fátima Bosch.

En el segundo lugar de la competencia quedó Daiana Pereyra, representante de La Pampa, quien fue elegida primera finalista.

Una coronación marcada por la emoción

Tras recibir la corona que la consagró como Miss Universo Argentina 2026, Tamara Rogouski compartió un mensaje cargado de emoción y agradecimiento.

"Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras... Para mí esto es un orgullo inmenso. Fue un camino de mucho trabajo, de mucha dedicación y compromiso. Sé que Dios está obrando y tiene un propósito muy grande a través de este camino que estoy haciendo", expresó la representante misionera. La flamante ganadora también agradeció el acompañamiento de las demás participantes del certamen y destacó el vínculo construido durante la competencia.

"Quiero agradecerle a todas las chicas. Fueron unas excelentes compañeras. ¡Muchas gracias!", agregó Rogouski durante la ceremonia realizada en el Teatro Metropolitan.

Además de quedarse con el título principal, la representante de Misiones obtuvo el reconocimiento a "mejor rostro", uno de los premios especiales entregados durante la noche.

Tamara Rogouski

El evento y el jurado

La gala final se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires con conducción de Giuliano Fessia y reunió a representantes de distintos puntos del país. El jurado estuvo integrado, entre otros, por:

Coty Ramírez , ex participante de Gran Hermano.

, ex participante de Gran Hermano. Gustavo Méndez , periodista.

, periodista. Ex reinas de belleza.

Las participantes fueron evaluadas a lo largo de diferentes instancias que incluyeron entrevistas, pasarela y presentaciones artísticas.

La definición permitió seleccionar a la representante argentina para la próxima edición internacional del concurso Miss Universo, una de las competencias de belleza más reconocidas a nivel mundial.

Quién es Tamara Rogouski

Tamara Rogouski tiene 28 años y es oriunda de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Su vínculo con el modelaje comenzó desde muy joven. Según se informó, trabaja como modelo desde los 12 años y cuenta con experiencia en pasarelas tanto de Argentina como de Paraguay.

Sin embargo, su perfil no se limita únicamente al mundo de la moda. Rogouski también es:

Licenciada en marketing.

Coach ontológico.

Madre de una niña llamada Sophi.

Durante el certamen logró destacarse no sólo por su desempeño sobre el escenario, sino también por el contenido del mensaje que eligió transmitir ante el jurado y el público.

Un discurso dirigido a los jóvenes

Uno de los momentos más destacados de la competencia fue el discurso que Tamara Rogouski dedicó a los jóvenes, en el que vinculó sus experiencias personales y profesionales con un mensaje de inspiración y compromiso.

"A los jóvenes quiero decirles algo que aprendí en la vida. Como coach entendí que una conversación puede cambiarlo todo. Como profesional del marketing descubrí el poder de la palabra. Y como mamá aprendí que cada decisión puede inspirar a alguien", expresó.

La representante misionera explicó además que su participación en el certamen tenía un significado más amplio que la concreción de un objetivo personal. "Por eso estoy acá, no solo por mi sueño, sino también para recordarles que ustedes también pueden cumplir los sueños. No esperen el momento perfecto, empiecen hoy", señaló. En otro tramo de su intervención, Rogouski remarcó su visión sobre el rol de las nuevas generaciones y el valor de la identidad personal.

"Porque yo sí creo en una juventud con compromiso, capaz de dejar una huella en este mundo. Porque cuando como jóvenes descubrimos quiénes somos, dejamos de buscar aprobación afuera y empezamos a transformarnos en quienes queremos", afirmó.

El camino hacia Puerto Rico

Con la coronación obtenida en Buenos Aires, Tamara Rogouski comenzará ahora la preparación para representar a la Argentina en la próxima edición internacional de Miss Universo.

La 75° edición del certamen se realizará en noviembre en Puerto Rico y reunirá a representantes de distintos países del mundo. La representante de Misiones llegará al concurso internacional luego de una competencia nacional en la que logró destacarse entre 31 candidatas, sumando además el reconocimiento especial a "mejor rostro" y consolidando una imagen atravesada por el modelaje, la formación profesional y un mensaje enfocado en la inspiración y el compromiso juvenil.