Giro inesperado en MasterChef Celebrity: una gala de eliminación sacudió las cocinas

La televisión argentina vivió una jornada de alta tensión este domingo 22 de febrero. Lo que originalmente estaba previsto como una gala de última chance en MasterChef Celebrity dio un vuelco drástico para convertirse en una gala de eliminación fulminante. Bajo la conducción de Wanda Nara, el programa más visto de la pantalla chica redefinió sus reglas ante la sorpresa de los participantes y la audiencia.

El anuncio que cambió las reglas del juego

Al inicio de la emisión, el prestigio y rigor del jurado —integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis— se hizo sentir con un comunicado que alteró el pulso de la competencia. La decisión de transformar la dinámica del domingo no fue arbitraria, sino una respuesta directa a los eventos previos del certamen.

"En la última gala de eliminación no hubo expulsado, y ahora llegaron las consecuencias. Hoy uno debe abandonar las cocinas para siempre", explicó Damián Betular, dejando a todos los presentes atónitos.

Esta resolución puso inmediatamente a seis participantes en la cuerda floja, obligándolos a enfrentar un desafío de alta complejidad técnica para conservar su lugar en el programa. Los concursantes que debieron luchar por su permanencia fueron: La Joaqui; Agustín "Cachete" Sierra; Maxi López; Andy Chango; Susana Roccasalvo; Evangelina Anderson.

Los sabores de Corea en 70 minutos

La gastronomía coreana fue la protagonista de la noche, imponiendo una barrera de dificultad que exigió precisión y rapidez. Los aspirantes a chef tuvieron un total de 70 minutos para elaborar y presentar dos platos emblemáticos: un kimchi express y un bibimbap (arroz mezclado).

Para asistir en la ejecución técnica de la fermentación, el programa contó con la presencia de la chef Sandra Lee, quien brindó consejos fundamentales sobre la elaboración del kimchi. Esta preparación, base de la dieta coreana, requiere un proceso meticuloso.

Tras la degustación, el jurado destacó el desempeño de Agustín "Cachete" Sierra y La Joaqui. El actor no solo recibió los elogios de los expertos, sino que se alzó con el delantal blanco, asegurando su continuidad y ganando el derecho a no participar en la próxima gala de eliminación programada para este lunes.

El adiós de Susana Roccasalvo

En la vereda opuesta, el desempeño de Andy Chango y Susana Roccasalvo no logró convencer al tribunal culinario, posicionándolos como los peores de la noche. Finalmente, por decisión de Betular, Martitegui y De Santis, Susana Roccasalvo fue eliminada de la competencia.

La despedida de la conductora fue uno de los momentos más conmovedores del ciclo. Roccasalvo aprovechó sus últimos minutos frente a cámara para dedicar palabras profundamente personales a cada miembro del jurado, revelando cómo sus trayectorias profesionales habían impactado en su vida privada:

A Germán Martitegui le recordó las cenas en su restaurante Tegui y los momentos compartidos con su pareja, Charly. Sobre Donato de Santis, destacó su capacidad para transportarla a Italia a través de los sabores. Sin embargo, el mensaje más sensible fue para Damián Betular, a quien le agradeció por haberle brindado consuelo a través de su pastelería en un hotel reconocido durante el período más difícil y angustiante de su vida. "Gracias por acompañarme en momentos muy difíciles y privados", concluyó la periodista, logrando emocionar a Wanda Nara, al jurado y a sus compañeros.

Lo que viene

Con la salida de Roccasalvo, el certamen entra en una etapa de definición absoluta. Actualmente, son 11 los concursantes que continúan en carrera: Emilia Attias; Leandro "Chino" Leunis; Claudio "El Turco" Husaín; Evangelina Anderson; Ian Lucas; Sofi "La Reini" Gonet; Maxi López; La Joaqui; Marixa Balli; Agustín "Cachete" Sierram y Andy Chango.

La tensión no dará tregua. Se ha anunciado que este lunes 23, a las 21 horas (previo al esperado debut de Gran Hermano: generación dorada), se llevará a cabo una nueva gala de eliminación donde otro participante deberá abandonar las cocinas.