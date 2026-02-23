El desenlace de MasterChef Celebrity 2026: entre el hermetismo de la final y el nuevo mapa de Telefe

El reloj culinario más famoso del país ha comenzado su cuenta regresiva. MasterChef Celebrity, el buque insignia de la programación de Telefe, transita sus últimas semanas al aire en medio de una expectativa creciente que combina la adrenalina de la competencia con los inminentes cambios estratégicos del canal. Desde su estreno el pasado mes de octubre, el reality ha logrado sostener altos niveles de audiencia, consolidando una fórmula que amalgama la exigencia técnica de los desafíos gastronómicos con el carisma de sus protagonistas.

Bajo la conducción de Wanda Nara, el programa ha mantenido un protagonismo indiscutido en la pantalla, respaldado por la autoridad de un jurado ya clásico integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Sin embargo, el ciclo se prepara para despedirse, dejando tras de sí una temporada marcada por la evolución de figuras que han sorprendido tanto a los especialistas como al público.

La danza de fechas y el misterio de la grabación final

A pesar del fervor de los seguidores, la producción del programa aún no ha confirmado de manera oficial la dinámica que tendrán las próximas eliminaciones ni la fecha exacta en la que se emitirá la gran final. No obstante, el flujo de información en el mundo del espectáculo no se detiene. Según trascendió en el ciclo La Pavada (Crónica), existe una fuerte versión que indica que la grabación del último programa se habría realizado el pasado viernes 20 de febrero.

En contraposición a este dato, otras fuentes de la industria señalan que el cierre de las grabaciones podría demorarse hasta el mes de marzo. Para blindar el resultado y evitar las tan temidas filtraciones en redes sociales, el equipo de producción habría recurrido a una estrategia habitual en este formato: la grabación de dos finales alternativas. De esta manera, el suspenso se mantendrá hasta el último segundo, ya que el canal solo emitirá la versión que consagre al participante elegido por el jurado.

Los aspirantes al trofeo y el legado del certamen

La competencia se encuentra en un punto de ebullición con doce celebridades que aún mantienen vivo el sueño de consagrarse como el nuevo MasterChef de la Argentina. Los nombres que continúan en carrera representan un abanico diverso de perfiles que buscan asegurar su lugar en la definición:

Emilia Attias y Leandro "Chino" Leunis .

y . Claudio "El Turco" Husaín y Evangelina Anderson .

y . Ian Lucas y Sofi "La Reini" Gonet .

y . Maxi López y La Joaqui .

y . Susana Roccasalvo y Marixa Balli .

y . "Cachete" Sierra y Andy Chango.

Quien logre alzarse con el título este año entrará en un selecto grupo de ganadores que han dejado una marca en la historia reciente del formato, tales como Claudia Villafañe, Analía Franchín, Mica Viciconte, Tomás Fonzi, Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa. Estos nombres han dejado la vara alta, obligando a los actuales aspirantes a redoblar esfuerzos en cada plato.

Reconfiguración de la grilla: la convivencia con Gran Hermano

El cierre de MasterChef Celebrity no es un evento aislado, sino que coincide con un movimiento tectónico en la programación del canal. Este lunes 23 de febrero marca el debut de Gran Hermano Generación Dorada, la nueva gran apuesta del año bajo la conducción de Santiago del Moro.

Este estreno obliga a una convivencia temporal de ambos gigantes en la pantalla. Durante este período de transición, la dinámica horaria quedará configurada de la siguiente manera:

MasterChef Celebrity: Se desplazará a la franja de las 21:00 .

Se desplazará a la franja de las . Gran Hermano Generación Dorada: Ocupará el horario central de las 22:00.

Esta estrategia busca que el público del certamen de cocina sirva como plataforma de lanzamiento para el nuevo reality, asegurando que el desenlace de la competencia culinaria se viva con la intensidad de un evento de horario estelar antes de su despedida definitiva de la pantalla.