Ricardo Montaner volvió a los escenarios y desató la emoción en Buenos Aires

Ricardo Montaner abrió oficialmente su gira internacional "Último Regreso World Tour 2026" con un multitudinario concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde protagonizó un emotivo reencuentro con sus fanáticos tras varios años alejado de los escenarios. La presentación, producida por Fenix Entertainment, marcó el inicio de una nueva etapa en la carrera del artista y el puntapié inicial de un recorrido que ya despierta gran expectativa en distintos países.

El estadio abrió sus puertas a las 19 y, a las 20, comenzó el espectáculo con la participación de Alejo Álvarez, conocido artísticamente como "Zhae". El joven cantante, quien fue participante de La Voz 2022 y formó parte del Team Montaner, tuvo a su cargo la tarea de encender el clima en el recinto y preparar al público para el momento central de la noche.

A las 21, en medio de una ovación cerrada y con el Movistar Arena completamente colmado, Montaner hizo su esperada aparición en escena. La respuesta del público fue inmediata: aplausos, cánticos y una energía que marcó el tono de una velada atravesada por la emoción y el repaso de grandes clásicos.

El concierto no solo representó el regreso del cantautor a las presentaciones en vivo, sino también el comienzo formal de una gira que ya agotó las localidades para las funciones previstas este sábado y domingo en el mismo estadio porteño. Frente a la alta demanda, se sumó una tercera fecha para el 27 de febrero, consolidando el fuerte respaldo de sus seguidores.

El "Último Regreso World Tour 2026" fue concebido como una renovación del vínculo entre el artista y su público, condensando más de cuatro décadas de trayectoria musical en un espectáculo que combinó momentos íntimos con pasajes de alto impacto escénico. "Un día me detuve, pero ya no puedo más", había anticipado el propio intérprete al anunciar su regreso, frase que se convirtió en una declaración de principios para esta nueva etapa.

En paralelo con el inicio del tour, Montaner lanzó el single inédito "El Último Regreso", canción que da nombre a la gira y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El tema fue escrito junto a Jorge Luis Chacín y producido por el italiano Max Longi. La propuesta incluye dos versiones: una balada pop fiel al estilo que caracteriza al cantante y otra en formato mariachi pop, ampliando el alcance sonoro de la composición.

La noche comenzó precisamente con la interpretación de "El último regreso". Antes de presentar su versión en clave mariachi, el artista ofreció "Si tuviera que elegir", un clásico que volvió a grabar en mayo de 2025 junto a su hija Evaluna y su yerno Camilo, en una nueva versión que actualiza uno de los temas más emblemáticos de su repertorio.

A lo largo del show, Montaner recorrió las canciones que lo consolidaron como una de las voces más influyentes de la música en español. "Tan enamorados", "Bésame", "Me va a extrañar", "Déjame llorar", "La cima del cielo", "Será" y "Castillo Azul" fueron algunos de los títulos que hicieron estallar al público, que acompañó cada estrofa y celebró con aplausos sostenidos.

Uno de los momentos más intensos se vivió tras la interpretación de "La cima del cielo". Visiblemente emocionado, el artista no pudo contener las lágrimas y compartió unas palabras improvisadas con el público: "No acostumbro a anotar lo que voy a decir, lo único que puedo improvisar es un pensamiento de hace más de 2 años y es que iba a pasar el día que vuelva y ese día es hoy".

Luego agregó: "Le tomo la importancia que merece. Viví dos años y pico de ausencia de gente delante de mí que me escuche, por eso valoro tanto este momento y espero que se lleven ese secreto de que juntos asistimos a mi primer concierto del último regreso", expresó antes de continuar con el espectáculo.

Tras su paso por Buenos Aires, la gira continuará el 28 de febrero en el Autódromo de Rosario y el 1 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba. Posteriormente, el tour seguirá por Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos, República Dominicana y más adelante llegará a Europa.

Con más de 40 años de trayectoria, 25 álbumes de estudio y múltiples reconocimientos internacionales —entre ellos Latin Grammy, el Premio a la Excelencia Musical y el galardón "Latin American Music Awards Legacy"— Ricardo Montaner reafirma con esta gira su lugar como uno de los máximos referentes del pop romántico en español y demuestra que el vínculo con su público permanece intacto.

