Viña del Mar 2026 levanta el telón con Gloria Estefan y una cartelera con argentinos copando

La ciudad chilena se prepara para una nueva edición del histórico certamen que, desde 1960, se desarrolla de manera ininterrumpida. El escenario será, una vez más, la emblemática Quinta Vergara, donde este domingo 22 de febrero comenzará oficialmente el Festival de Viña del Mar 2026.

La programación se extenderá hasta el viernes 27 de febrero y combinará figuras consagradas de la música internacional, nuevas propuestas artísticas, humoristas y las tradicionales competencias que entregan la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, símbolos máximos del reconocimiento del público.

El evento volverá a tener como anfitriones a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes estarán al frente de cada jornada en un escenario donde el público —conocido históricamente como "El Monstruo"— desempeña un papel decisivo. Su reacción puede consagrar una actuación o condicionarla de manera determinante.

Una apertura con peso internacional

La noche inaugural tendrá como figura central a Gloria Estefan, artista de proyección global que encabezará el primer espectáculo de la edición 2026. El debut también incluirá el humor del chileno Stefan Kramer y la presentación de Matteo Bocelli, completando una velada que conjuga música y comedia, sello característico del festival.

A lo largo de la semana, el escenario de la Quinta Vergara recibirá a una grilla diversa y de alcance internacional. Entre los artistas confirmados se encuentran:

Pet Shop Boys

Bomba Estéreo

Juanes

Mon Laferte

Yandel, en formato sinfónico

Paulo Londra

Milo J

La presencia de estos nombres consolida una programación que abarca distintos géneros y generaciones, con un equilibrio entre artistas históricos y figuras contemporáneas.

Competencias oficiales y presencia internacional

Más allá de los shows centrales, el festival mantiene uno de sus pilares tradicionales: las competencias oficiales, que permiten visibilizar talentos de distintos países y estilos.

En la Competencia Folclórica participarán representantes de:

Argentina con Campedrinos

Chile

Colombia

Ecuador

México

España

Por su parte, la Competencia Internacional reunirá artistas provenientes de Europa y América Latina, con presencia de:

Chile

México

España

Italia

Estonia

República Dominicana

Estas instancias mantienen viva la esencia del festival, combinando espectáculo masivo con el impulso a nuevas voces y propuestas musicales.

Humor y el rol decisivo de "El Monstruo"

Cada jornada incluirá propuestas de humor, en línea con una tradición que ha convertido al Festival de Viña del Mar en una plataforma clave para comediantes. La respuesta del público será determinante: la audiencia de la Quinta Vergara, apodada "El Monstruo", es reconocida por su capacidad de ovacionar o exigir, marcando el pulso emocional de cada presentación.

La interacción entre artistas y público forma parte de la identidad histórica del certamen, que desde 1960 ha construido un vínculo singular con quienes colman el anfiteatro.

Un cambio en la transmisión

La edición 2026 presentará además una modificación significativa en la forma de acceso al evento. La transmisión en vivo no estará disponible de manera gratuita.

El festival podrá verse exclusivamente a través de Disney+ en todos los países hispanohablantes de América Latina, lo que marca un cambio respecto de ediciones anteriores que se emitían por plataformas abiertas.

Este nuevo esquema redefine la experiencia de consumo del evento, trasladando la transmisión a un entorno digital pago y ampliando el alcance regional bajo una única señal.

Con una apertura encabezada por Gloria Estefan, una grilla internacional de peso, competencias tradicionales y un formato de emisión renovado, el Festival de Viña del Mar 2026 se prepara para una semana en la que música, humor y tradición volverán a confluir en la Quinta Vergara bajo la mirada exigente de "El Monstruo".