Golpe, susto y salida: Andrea del Boca quedó fuera de Gran Hermano

La noche dentro de Gran Hermano dio un giro abrupto cuando Andrea del Boca sufrió una fuerte caída en el interior de la casa, en un episodio que generó conmoción tanto entre los participantes como fuera del programa. El accidente ocurrió mientras la actriz se encontraba en la cocina, en medio de un clima de tensión creciente con otros integrantes del certamen.

Las cámaras captaron el momento exacto en el que la actriz cayó de frente contra el piso, provocando gritos, alarma y la asistencia urgente de sus compañeros. La transmisión fue interrumpida de manera repentina, un detalle que alimentó la preocupación inmediata del público y multiplicó la viralización del video en redes sociales.

Según trascendió, la ambulancia llegó rápidamente y el equipo médico actuó de inmediato para asistir a la participante. El fuerte impacto dejó como saldo sangrado en la boca y la nariz, además de un visible estado de shock, aunque Andrea permaneció consciente en todo momento.

La confirmación oficial de Santiago del Moro

La incertidumbre sobre la continuidad de la actriz se mantuvo durante varias horas, hasta que este martes Santiago del Moro confirmó de manera oficial que Andrea del Boca no regresará a la competencia.

El conductor informó que, luego de los estudios médicos correspondientes, la decisión fue tomada por expresa recomendación profesional. La definición cerró las especulaciones que habían crecido desde la noche anterior y dejó a la audiencia frente a una de las bajas más resonantes de esta edición.

La noticia impactó de lleno en el desarrollo del juego, ya que Andrea del Boca era una de las figuras más observadas y comentadas dentro de la casa, tanto por su peso mediático como por los recientes cruces con otros participantes.

El relato del impacto y la preocupación inmediata

Horas antes de la confirmación, el propio Del Moro había compartido su impresión sobre lo ocurrido y dejó entrever la magnitud del susto que generó la escena. La violencia del golpe, según se describió, fue tal que la actriz no alcanzó siquiera a poner las manos para amortiguar la caída, lo que aumentó la preocupación por posibles lesiones faciales o dentales.

Dentro del estudio y en los programas satélite del ciclo, el accidente fue uno de los temas centrales de la jornada. Se destacó el impacto visual del momento, la rapidez con la que se activó el protocolo sanitario y el fuerte estado emocional con el que Andrea atravesó las horas posteriores.

A pesar del dramatismo de la escena, los primeros indicios señalaban que no se trataba de un cuadro grave, aunque sí lo suficientemente delicado como para impedir su continuidad en el formato.

"Andrea del Boca"



Porque la actriz se resbaló y se dio un fuerte golpe. pic.twitter.com/h3YiZH0qbV — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 7, 2026

Una salida que altera el tablero

La baja de Andrea del Boca modifica el escenario de Gran Hermano, especialmente en una etapa donde cada presencia altera alianzas, tensiones y estrategias. Su paso por la casa ya había estado marcado por episodios de salud recientes, luego de una salida temporal por complicaciones vinculadas a la presión alta y el colon irritable.

Ahora, la caída terminó por sellar su salida definitiva, en una gala que quedó completamente eclipsada por el accidente. El episodio no solo generó repercusión televisiva, sino también una inmediata reacción en redes, donde la secuencia se convirtió en tendencia.

La historia de Andrea en esta edición del reality concluye así de manera inesperada: por una caída doméstica, un fuerte golpe y una decisión médica que la dejó definitivamente afuera del juego.