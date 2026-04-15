Gran Hermano: ingresó el participante de intercambio desde la Casa de los Famosos

La dinámica de intercambio entre realities internacionales sumó un nuevo capítulo con el ingreso de Fabio "El galáctico" Agostini a Gran Hermano, en reemplazo de Solange Abraham, quien arribó a México para integrarse durante una semana a La Casa de los Famosos.

El arribo del participante español fue parte de una decisión de producción que conectó la casa argentina con el formato que se emite por Telemundo, en una jugada que trasladó la expectativa del juego a una escala internacional. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, y tal como el propio participante expresó en declaraciones televisivas, Agostini es descendiente de padre mendocino, un dato que le dio un matiz especial a su regreso al país. Apenas tomó conocimiento de la noticia, lanzó un grito que sintetizó el momento: "¡De vuelta a Argentina!".

Ovaciones, impacto visual y ...

La emisión del ingreso fue reproducida en simultáneo con la señal estadounidense de Telemundo, mientras dentro de la casa los participantes seguían la escena con atención, en especial las "hermanitas", que observaron expectantes la presentación del nuevo visitante.

El modelo español apareció en pantalla con una presentación centrada en su perfil físico, donde no dejó de presumir cada uno de sus músculos, antes de atravesar el clásico pasillo entre aplausos y ovaciones. Al ingresar, Agostini resumió su primera impresión con una frase espontánea: "Qué bonita casa".

La primera en acercarse fue Pincoya, quien le dio un cálido abrazo incluso antes de que terminara de cruzar el patio, marcando uno de los primeros gestos de bienvenida de esta nueva etapa del reality.

"Vengo en son de paz"

Ya dentro de la vivienda, Fabio realizó una presentación directa frente a sus nuevos compañeros: "Me presento soy Fabio Agostini, vengo de España, Islas Canarias, vengo en son de paz, a reírme con ustedes y conocerlos. No sé por qué me habrán elegido entre tantos locos".

La frase funcionó como carta de presentación de un jugador que, aun en calidad de intercambio temporal, dejó en claro su intención de integrarse rápidamente a la convivencia y al clima del programa.

El recorrido inicial lo realizó acompañado por Daniela y Pincoya, quienes lo guiaron por los distintos espacios de la casa.

La sorpresa por una casa "de lujo"

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Agostini fue la dimensión de las instalaciones. El modelo se mostró sorprendido por el tamaño del espacio, al que definió como "de lujo", y comparó la estructura con la casa de origen en el otro reality.

Según relató, "la otra casa es bien chiquita", además de remarcar que allí solo quedan 15 personas, una diferencia que subrayó mientras conocía el living, el patio y los sectores comunes.

Cómo se definió Fabio dentro del juego

En sus primeras horas dentro de Gran Hermano, Fabio también dejó trazado su perfil personal y competitivo. Se describió como una persona sincera, terca, extremadamente competitiva, coqueta, sociable y sensible, especialmente con las mujeres. La combinación de estos rasgos proyecta un perfil fuerte para la convivencia, en especial en un formato donde la interacción social y la construcción de alianzas son centrales.

Un historial mediático marcado por romances

La trayectoria pública de Agostini también incluye varios vínculos sentimentales con figuras del espectáculo latinoamericano, un aspecto que suma exposición a su figura dentro del reality. A lo largo de su carrera, mantuvo romances con:

Mayra Goñi , actriz y cantante de Perú

, actriz y cantante de Perú Ambar Montenegro , modelo de Ecuador

, modelo de Ecuador Alexandra "La Chama" Méndez , modelo de Venezuela

, modelo de Venezuela Ingrid Hansen Vik, modelo de Ecuador

Ese recorrido mediático, sumado a su experiencia en realities y a su impronta personal, configura un ingreso que promete impacto inmediato en la dinámica de la casa.

Con su llegada desde La Casa de los Famosos, el intercambio internacional suma una nueva pieza al juego y abre una semana en la que la convivencia, las afinidades y las estrategias podrían verse alteradas por la presencia de un jugador que ya ingresó generando ovaciones, curiosidad y expectativa.