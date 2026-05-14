Gran Hermano sacude la casa: dos participantes quedaron eliminados

La noche del miércoles se convirtió en un punto de inflexión para Gran Hermano Generación Dorada. La gala de eliminación sorprendió tanto a la audiencia como a los participantes con la salida de Grecia Colmenares y Lolo Poggio, quienes quedaron eliminados durante lo que los conductores denominaron una "placa planta". Este concepto hace referencia a aquellos jugadores que muestran un comportamiento pasivo, poco participativo y que evitan los conflictos, perfil que caracterizaba a ambos eliminados.

La eliminación doble generó un impacto emocional inmediato dentro de la casa. Varios concursantes manifestaron tristeza ante la partida de Colmenares y Poggio, considerando a ambos como figuras queridas y respetadas en el certamen. Esta situación evidenció la delicada dinámica emocional que atraviesan los participantes cuando los pilares del grupo son removidos abruptamente.

La definición y los últimos en competencia

La gala tuvo momentos de alta tensión, especialmente cuando el conductor Santiago del Moro anunció el primer nombre de los eliminados. La venezolana Grecia Colmenares, conocida por su trayectoria actoral, experimentó un momento de nerviosismo intenso. Sin embargo, al escuchar que era la primera eliminada, aceptó la noticia con compostura y se retiró de la casa en brazos de una planta, un gesto que simboliza el cierre de su etapa en el reality.

Posteriormente, fue el turno de Lolo Poggio, la tiktoker del grupo, quien también fue eliminada. Su salida se produjo con ciertas dudas, ya que, pese a no ser una de las participantes más activas en términos de protagonismo, era altamente valorada por sus compañeros. La partida de Poggio, al igual que la de Colmenares, generó un vacío notable en la convivencia, dejando un ambiente cargado de tristeza y reflexión entre los que permanecieron dentro de la casa.

En esta definición, los tres participantes que habían quedado en placa para la decisión final fueron:

Grecia Colmenares

Lolo Poggio

Franco Zunino

La eliminación de los dos primeros, dejando a Zunino como el único sobreviviente de la placa, reestructuró las dinámicas internas, afectando alianzas y estrategias de cara a la recta final del certamen.

Repercusiones en la casa y en las redes

La partida de Colmenares y Poggio no solo alteró la convivencia interna, sino que también provocó reacciones inmediatas en redes sociales. Los seguidores del programa expresaron su asombro y desaprobación, evidenciando que ambos participantes contaban con un alto nivel de apoyo público.

Además, esta doble eliminación volvió a poner en evidencia la naturaleza imprevisible del reality, donde la popularidad y la estrategia se entrelazan de manera compleja. Para los concursantes restantes, la salida de estos jugadores marca un momento de redefinición, obligándolos a repensar sus posiciones dentro de la casa y sus alianzas de cara a la final.

Impacto emocional y estratégico

El efecto de la gala trasciende lo anecdótico. La salida de Grecia Colmenares y Lolo Poggio evidencia cómo la pasividad o bajo perfil puede convertirse en un riesgo en la dinámica competitiva de un reality show. Al mismo tiempo, muestra que el cariño de los compañeros y del público no siempre asegura la permanencia dentro del certamen.

La eliminación doble dejó un clima de melancolía y reflexión, subrayando la fragilidad de los vínculos creados en el marco de la competencia y la tensión que se genera cuando figuras queridas deben abandonar la casa. Para los seguidores del programa, esta noche quedará registrada como un punto de quiebre que reestructura las expectativas de cara a la recta final de Gran Hermano Generación Dorada.