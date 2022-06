Grave acusación de Yanina Latorre contra un participante del Hotel de los Famosos: "Se metió en la cama de..."

El programa El Hotel de los Famosos, El Trece, sigue dando que hablar dentro de la convivencia entre los participantes y también por fuera, con muchos de ellos ya sacando provecho de la popularidad ganada.

En este contexto, Yanina Latorre lanzó el jueves en LAM, América Tv, una dura acusación contra Walter Queijeiro, uno de los participantes del reality.

El Pato Galván, Mónica Farro y Kate Rodríguez, ex participantes del reality, estuvieron en el piso del ciclo que conduce Ángel de Brito.

“Un participante hombre, del que no voy a decir el nombre, le tocó la cola a Emily y no salió al aire. Y vos Moniquita Farro estabas al lado y lo viste. Después de tirarle el 'cuerito' le metió un chirlo”, remarcó Latorre sobre algo que pasó en el reality y no fue mostrado al aire.

“Y en otro episodio pasó exactamente lo mismo con Melody (Luz) la primera semana”, acotó Rodríguez. Y luego la panelista siguió con un episodio más grave: “Y hubo otro participante que, totalmente borracho, se metió en la cama de Silvina (Luna) y de Majo (Martino) y las chicas no podían sacarlo. Se llegó a sacar el cinturón, el pantalón y la remera. ¿Es verdad?”.

Kate hizo un gesto con su cara, evitando dar detalles del tema. A lo que Yanina lanzó: “Lo digo yo: Walter Queijeiro”. Y ahí la panameña reconoció que “hubo una fiesta y ella se fue a dormir temprano ese día”.

“Entonces los cuidaron a los participantes, no es que los mataron”, reconoció entonces Yanina en cuanto a la edición del programa.