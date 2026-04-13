Grecia Colmenares es la reemplazante de Andrea del Boca en GH

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volverá a modificar su tablero con el ingreso de una figura de alto impacto televisivo. Tras la salida de Andrea del Boca, ya se conoció quién ocupará su lugar: la actriz venezolana Grecia Colmenares, una de las grandes protagonistas históricas del universo de las telenovelas latinoamericanas.

La confirmación llegó de la mano de Santiago del Moro, quien este domingo anunció que la actriz entrará "en las próximas horas" a la competencia. La decisión mantiene la lógica simbólica del programa: sale una estrella del melodrama e ingresa otra figura con peso propio en la televisión internacional.

En un avance difundido sobre su presentación, la propia Colmenares anticipó el perfil con el que buscará mostrarse dentro del juego: "La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano". Esa declaración adelanta una participación centrada no solo en su figura pública, sino también en el costado humano que el reality potencia.

Del Moro confirmó que ya está aislada en la Argentina

Otro de los datos relevantes del anuncio es que Grecia Colmenares ya se encuentra en la Argentina, cumpliendo el habitual período de aislamiento previo al ingreso a la casa. Según detalló Del Moro, la actriz es "una apasionada del formato" y conoce profundamente la dinámica del reality: "Se vio todas las ediciones", aseguró el conductor. Ese detalle no es menor, ya que anticipa una participante que llega con conocimiento estratégico del juego y con experiencia previa en formatos de convivencia televisiva.

Actualmente, Colmenares reside en Italia, país donde recientemente formó parte de Grande Fratello, la versión italiana de Gran Hermano, una experiencia que podría convertirse en una ventaja al momento de adaptarse a la convivencia y las reglas del formato argentino.

Quién es Grecia Colmenares

A sus 63 años, Grecia Colmenares llega al programa con una carrera consolidada de más de 20 telenovelas y una extensa trayectoria teatral. Su recorrido artístico comenzó en 1976, cuando participó en la telenovela Angélica, emitida por Radio Caracas Televisión, donde compartió elenco con José Luis Rodríguez. Más tarde, en 1981, alcanzó notoriedad nacional al protagonizar Rosalinda junto a Carlos Olivier.

Su salto internacional llegó con Topacio, ficción en la que trabajó junto a Víctor Cámara, y que marcó su consolidación como estrella de la pantalla latinoamericana.

Grecia Colmenares

En la Argentina, su primera gran novela fue María de nadie, en 1985, junto a Jorge Martínez. Luego sumó títulos como:

Grecia

Pasiones

Rebelde

Primer Amor

Más allá del horizonte, junto a Osvaldo Laport

Experiencia en realities y vida personal

La llegada a Gran Hermano no representa su primer paso por un reality. En 2012 participó de ShowMatch, dentro del segmento Bailando, donde fue la quinta eliminada.

Más adelante, sumó experiencia internacional en programas de competencia:

2019: L'Isola dei Famosi (Italia)

L'Isola dei Famosi (Italia) 2023/24: Grande Fratello (Italia)

Grande Fratello (Italia) 2026: Gran Hermano: Generación Dorada (Argentina)

En el plano personal, estuvo casada con el actor y director venezolano Henry Zakka entre 1979 y 1983. Luego, entre 1986 y 2005, mantuvo una relación con el empresario Marcelo Pelegri, padre de su hijo Gianfranco Pelegri Colmenares, nacido en 1992.

Un ingreso que promete sacudir la casa

Con su perfil de diva clásica de las telenovelas, experiencia internacional en realities y una fuerte conexión con el público latinoamericano, el desembarco de Grecia Colmenares promete convertirse en uno de los ingresos más resonantes de esta etapa de Gran Hermano: Generación Dorada.

La apuesta de Telefe refuerza el tono de "estrellas" que atraviesa esta edición y suma una participante con historia, oficio televisivo y conocimiento del formato, ingredientes que anticipan una entrada capaz de reordenar alianzas, generar nuevas tensiones y renovar el interés del juego.