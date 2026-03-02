El divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia ya tiene fecha

El prolongado enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesa uno de sus momentos más determinantes. Tras años de idas y vueltas mediáticas, acusaciones cruzadas y negociaciones económicas, el proceso legal que se tramita en Italia ingresa en una fase clave que podría marcar el cierre formal del vínculo matrimonial.

Dos fechas concentran ahora la atención: el 11 de marzo y el 25 de marzo. La primera responde a un requisito técnico de la legislación italiana; la segunda, a una audiencia ya fijada en el calendario judicial y vinculada directamente a la división de bienes.

El plazo legal que habilita el divorcio

Según confirmó a Teleshow Lara Piro, abogada del delantero del Galatasaray, el 11 de marzo se cumplen los dos años de plazo exigidos por la legislación italiana para que pueda decretarse el divorcio.

La letrada explicó con precisión cómo funciona el sistema legal en materia matrimonial en ese país: "En Italia, primero se interpuso la separación personal y recién a los dos años se puede pedir el divorcio". Ese período es el que ahora estaría alcanzando su vencimiento.

Si bien Piro fue cauta al remarcar que "es muy factible, pero no hay fecha cierta", el calendario judicial juega un papel determinante. Desde el entorno jurídico del futbolista consideran que "a la audiencia del 25 se llega con el divorcio dictado", lo que implicaría que para esa instancia el vínculo matrimonial ya podría estar formalmente disuelto.

Dos carriles paralelos: divorcio y patrimonio

El proceso judicial avanza por dos vías independientes:

La disolución formal del vínculo matrimonial.

La liquidación de la sociedad conyugal y división de bienes.

Esto significa que aun cuando el divorcio quede oficialmente decretado, el conflicto económico podría extenderse en el tiempo.

La disputa patrimonial es uno de los puntos más sensibles del enfrentamiento, que se tramita principalmente en Milán. En ese marco, trascendió que Icardi busca revisar un acuerdo firmado en 2021 y habría cuestionado movimientos económicos por una cifra cercana a los siete millones de euros.

Desde el lado de Nara, en cambio, sostienen la vigencia de la separación de bienes y reclaman compensaciones económicas acordes al patrimonio construido durante la relación. Este contraste de posiciones anticipa que la discusión económica podría continuar incluso después de la sentencia de divorcio.

La audiencia fijada para el 25 de marzo aparece así como un día determinante, no solo por la cuestión patrimonial, sino porque podría coincidir con la formalización definitiva de la separación legal.

El frente personal y los movimientos en Italia

En paralelo al expediente judicial, también se conocieron detalles sobre el futuro personal del delantero. El periodista Gustavo Méndez informó en el programa La Mañana con Moria que "el deseo de Mauro Icardi es retirarse en Italia y vivir allá, con la China Suárez y desde la parte judicial con sus hijas".

El futbolista viajó recientemente a ese país junto a la actriz, en un desplazamiento que reavivó rumores sobre una posible mudanza definitiva. Sin embargo, el principal motivo del viaje fue el partido del conjunto turco frente a la Juventus.

Por su parte, tras finalizar las grabaciones de MasterChef Celebrity en Telefe y luego de su reconciliación con Martín Migueles, Wanda Nara decidió viajar a Italia para disfrutar de unos días de descanso. "Mi segunda casa", escribió en sus redes sociales al llegar al viejo continente, confirmando que ya se encuentra en Milán.

El vínculo con las hijas

En cuanto al contacto familiar, la abogada Ana Rosenfeld, representante legal de la conductora, aseguró en LAM, emitido por América TV, que las hijas mantienen comunicación frecuente con su padre.

"Hablan todos los días. Desde noviembre o diciembre, las nenas y Mauro hablan todos los días. Tienen contacto directo", afirmó, en un intento por descomprimir versiones de distanciamiento.

Un desenlace cada vez más cercano

Después de años de exposición mediática y tensiones judiciales, el proceso parece acercarse a su desenlace formal. El 11 de marzo aparece como la fecha técnica que habilita a la Justicia italiana a avanzar con la sentencia de divorcio. El 25 de marzo, en tanto, podría convertirse en la jornada que selle definitivamente la separación legal y abra un nuevo capítulo centrado exclusivamente en la cuestión patrimonial.

Sin embargo, como advirtió Lara Piro, "no hay fecha cierta" hasta que el tribunal lo determine. Mientras tanto, el conflicto económico y las decisiones personales de ambos continúan desarrollándose en paralelo, en un proceso que, aun con el divorcio decretado, podría seguir sumando capítulos.

