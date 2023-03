Guido Süller fue denunciado por presunto abuso sexual contra un adolescente

Denunciaron a Guido Süller por presunto abuso sexual contra un adolescente. El hecho habría ocurrido en 2017. La víctima radicó la denuncia el 9 de agosto del 2022 en la Unidad Funcional de Defensa del Departamento Judicial Zárate-Campana.

La víctima, identificada como Federico Carlos Acosta, señala que conoció al mediático por las redes sociales y durante un mes mantuvieron conversaciones antes de encontrarse en persona. "Al llegar a su casa me ofreció alcohol y comida. Empecé a tomar y tomar. Él se acercó y me empezó a acariciar diciéndome que me podía ayudar. Que aproveche la oportunidad ya que yo quería ser actor o cantante", declaró Acosta.

A su vez, agregó que "yo seguía tomando alcohol hasta que me dijo que si quería triunfar debía acostarme con él. En eso me empezó a sacar la ropa y a acariciarme".

En la denuncia detalló: "me sentía mal en ese momento. Le dije que no quería que esa sea la forma, pero me contestó que me relaje, que me deje llevar. Siguió sacándome la ropa, me empezó a tocar mis partes íntimas. Yo me resistí, pero me quedé duro porque pensé que esa era la forma a llegar a triunfar y aparte me dio miedo que se ponga violento".

Su abogado, Hugo López Carribero asegura que Süller “lo pasó a buscar por Escobar y lo llevó hasta su casa en el Barrio San Lucas de Ingeniero Maschwitz". Además, calificó la denuncia como "grave y severa". Sobre los dichos de su cliente detalló que "no vemos ninguna fisura en su testimonio, ninguna situación mendaz".