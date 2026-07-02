Hablaron los youtubers argentinos detenidos en Miami: "Fue la peor experiencia de nuestras vidas"

Luego de recuperar la libertad tras el episodio ocurrido el sábado en Miami, durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026, los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta realizaron una transmisión en vivo para explicar lo sucedido y responder a las versiones que circularon sobre su detención.

Durante esa emisión, ambos afirmaron que atravesaron "la peor experiencia" de sus vidas y sostuvieron que nunca intentaron ingresar de manera irregular al Hard Rock Stadium, tal como se había señalado en distintas versiones.

Según explicaron, el inconveniente se originó por un problema relacionado con una acreditación oficial que, aseguran, había sido dada de baja sin que ellos fueran informados previamente.

"La peor anécdota de nuestras vidas"

Al comenzar la transmisión, los creadores de contenido describieron el impacto que les produjo la experiencia vivida en Estados Unidos. Las primeras palabras del relato fueron: "Estamos a punto de contar la peor anécdota de nuestras vidas. Todavía no puedo creer lo que vivimos."

A continuación, ambos hicieron referencia al tiempo que permanecieron detenidos. En ese contexto expresaron: "Estuvimos en una cárcel de Estados Unidos, donde te torturan." Además, señalaron que el episodio también tuvo consecuencias sobre el viaje que estaban realizando para cubrir la Copa del Mundo.

Según manifestaron, las empresas que financiaban esa cobertura decidieron retirar su apoyo. Indicaron que, tras lo ocurrido, se les cayeron los auspicios que solventaban su viaje al Mundial 2026.

La explicación sobre la acreditación

Durante la transmisión, Pato Perrotta fue quien desarrolló la explicación sobre el origen del conflicto. El youtuber aseguró que tanto él como Beni Mármol habían viajado a Estados Unidos con una acreditación oficial de la FIFA entregada por un medio público argentino.

Al comenzar su relato afirmó: "Quiero aclarar que nosotros no nos colamos. Todo arranca cuando venimos a Miami con una credencial oficial de la FIFA que nos la dio un medio público argentino muy, muy conocido."

Mientras realizaba esa explicación, Beni Mármol asentía durante la transmisión en vivo. Según Perrotta, esa acreditación les permitía asistir a todos los encuentros disputados tanto en Estados Unidos como en México durante el Mundial 2026.

Una credencial que ya había sido utilizada

El creador de contenido sostuvo que la acreditación había funcionado correctamente en oportunidades anteriores. Como ejemplo, recordó uno de los encuentros al que habían asistido antes de la detención.

Explicó: "Ese medio público te da una credencial que te deja asistir a todos los partidos que se hagan en México y en Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, habíamos ido a Arabia Saudita-Uruguay. Lo fuimos a ver, filmamos historias desde adentro, todo."

Además, agregó que esa misma acreditación les otorgaba acceso incluso al partido final del torneo. Según indicó, correspondía a un "media partner" de la FIFA.

El origen del conflicto, según los youtubers

De acuerdo con la versión brindada por Perrotta, el problema surgió cuando la acreditación fue deshabilitada sin que ellos recibieran ningún tipo de notificación.

En ese sentido explicó: "El problema fue que cuando nosotros estábamos yendo a Colombia-Portugal, nos habían dado de baja el carnet y no nos notificaron. Nadie nos avisó que nos habían dado de baja la credencial y que nos habían suspendido la entrada a los estadios."

El youtuber sostuvo que se dirigieron al estadio convencidos de que la acreditación seguía vigente. Según afirmó, el documento era auténtico y hasta ese momento nunca había presentado inconvenientes para acceder a los encuentros mundialistas.

La respuesta a quienes hablaron de un ingreso irregular

Durante la transmisión también respondieron a quienes sostuvieron que habían vulnerado los controles de seguridad del estadio. Perrotta rechazó esa versión y explicó cómo funcionaban, según su relato, los primeros controles de acceso.

En ese tramo sostuvo: "En los primeros tres controles de seguridad no te escanean la credencial. No es que burlamos los controles de seguridad: no te escanean el carnet y, como el carnet es original, te dejan pasar."

Con esa explicación insistió en que nunca existió un intento deliberado de ingresar de manera ilegal al estadio donde se disputaba el encuentro entre Colombia y Portugal.

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta

Beni Mármol y Pato Perrotta son dos de los creadores de contenido argentinos con mayor presencia en plataformas digitales. Ambos reúnen cientos de miles de suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones en sus videos.

Entre los contenidos que producen habitualmente se encuentran:

Desafíos.

Viajes.

Coberturas de eventos.

Producciones realizadas en conjunto.

Su presencia en redes sociales los convirtió en referentes dentro del ámbito del entretenimiento digital, especialmente por los contenidos que generan durante coberturas internacionales.