Ian Lucas fue trasladado de urgencia tras un accidente doméstico: qué le pasó

Ian Lucas atravesó un fin de semana marcado por la preocupación luego de protagonizar un accidente doméstico en su vivienda del barrio porteño de Belgrano. El episodio, que en un primer momento generó incertidumbre y múltiples especulaciones, derivó en su traslado de urgencia a una clínica tras sufrir un corte profundo en una de sus manos.

La situación ocurrió mientras el influencer se encontraba en su casa acompañado por su madre. En el marco de una actividad cotidiana, como lavar los platos, uno de los elementos se rompió de manera imprevista y provocó una herida de consideración. Lo que parecía un incidente menor rápidamente se transformó en una urgencia, ya que el corte comenzó a sangrar de forma intensa y no lograban detener la hemorragia.

El momento que encendió las alarmas

La noticia tomó estado público este domingo, cuando comenzaron a circular imágenes en las que se veía a Ian Lucas subiendo a una ambulancia junto a una mujer. La viralización de ese material generó una rápida reacción entre sus seguidores, que manifestaron preocupación ante la falta de información precisa sobre lo ocurrido.

El desconcierto inicial también se trasladó a su entorno más cercano. Algunos vecinos lograron captar el momento exacto del traslado, pero al no identificar correctamente a la persona que lo acompañaba, surgieron versiones erróneas. En un primer momento, se creyó que se trataba de una joven, lo que alimentó aún más las especulaciones. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que era su madre, quien estuvo con él durante todo el proceso y lo acompañó en la asistencia médica.

La intervención médica y el traslado al sanatorio

El caso comenzó a reconstruirse públicamente a partir de la información difundida en el programa Infama, de América TV, donde se fueron sumando detalles a lo largo de la jornada. Allí se confirmó que, ante la imposibilidad de controlar la hemorragia en el domicilio, se solicitó asistencia médica inmediata.

Ian Lucas fue trasladado al Sanatorio Los Arcos, donde recibió atención profesional para tratar la herida. En el centro médico, los especialistas realizaron las curaciones correspondientes, limpiaron la zona afectada y procedieron a suturar el corte.

Según se informó posteriormente, el tratamiento incluyó:

Dos puntos de sutura para cerrar la herida

para cerrar la herida Aplicación de la vacuna antitetánica , como parte del protocolo habitual en este tipo de lesiones

, como parte del protocolo habitual en este tipo de lesiones Control médico integral para descartar complicaciones

Tras estas intervenciones, el cuadro fue controlado y el influencer quedó fuera de peligro.

La aclaración de su entorno

A medida que avanzaron las horas, el entorno de Ian Lucas llevó tranquilidad sobre su estado de salud. Fue su representante quien se comunicó con periodistas del ciclo conducido por Marcela Tauro para brindar precisiones sobre lo sucedido.

En esa instancia se confirmó que el incidente había sido producto de un accidente casero y que la profundidad del corte fue el factor que motivó el traslado a la clínica. La intervención médica permitió estabilizar la situación y evitar mayores complicaciones.

Luego de recibir el alta, Ian regresó a su casa el mismo día, ya con la seguridad de que el episodio no había pasado a mayores. Actualmente se encuentra en reposo, acompañado por su familia, mientras transita el proceso de recuperación.

Un susto en medio de un gran momento profesional

El accidente se produjo en un contexto particularmente significativo para la carrera de Ian Lucas. El influencer venía de consagrarse como ganador de MasterChef Celebrity, un logro que marcó uno de los puntos más altos de su trayectoria reciente.

Su paso por el reality no solo le permitió destacarse en la pantalla, sino que también consolidó su presencia mediática y abrió nuevas oportunidades profesionales. En ese marco, ya se había confirmado su continuidad en Telefe, donde formará parte, junto a Marley, de la próxima cobertura del Mundial de Fútbol 2026 en el ciclo Por el mundo.

La irrupción de este episodio, en medio de ese presente exitoso, generó un contraste entre la celebración reciente y la preocupación momentánea por su salud.

Recuperación

Por estas horas, Ian Lucas se encuentra en su domicilio, enfocado en su recuperación y acompañado por su entorno cercano. El accidente, que comenzó como una situación doméstica cotidiana, terminó convirtiéndose en una urgencia médica que requirió intervención inmediata, pero que finalmente no dejó consecuencias mayores.

El episodio deja en evidencia cómo un hecho inesperado puede alterar de forma repentina la rutina, incluso en momentos de estabilidad y crecimiento profesional. En este caso, la rápida asistencia médica y el acompañamiento familiar resultaron claves para superar el incidente y retornar a la normalidad en pocas horas.