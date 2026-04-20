Murió Luis Brandoni, una figura clave del teatro, el cine y la vida pública argentina

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años marca el cierre de una trayectoria que atravesó más de seis décadas de la escena artística nacional. El actor falleció tras permanecer varios días internado luego de haber sufrido una caída en su domicilio, según se confirmó oficialmente en las últimas horas.

La noticia fue dada a conocer por su amigo, el productor teatral Carlos Rottemberg, y rápidamente generó repercusión en el mundo cultural. Desde la cuenta oficial del Multiteatro, espacio perteneciente al empresario, se expresó el pesar por la pérdida con un mensaje que sintetiza el lugar que ocupaba el actor: "Se va el último primer actor de una generación inolvidable".

En ese mismo comunicado, difundido después de la medianoche del domingo, también se destacó su rol como impulsor del teatro nacional y su compromiso constante, que trascendió el ámbito estrictamente artístico. "Hoy es un día muy triste para nuestra cultura", señalaron.

Una trayectoria construida desde los años sesenta

Adalberto Luis Brandoni, conocido popularmente como "Beto", nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires. Desde la década del sesenta comenzó a forjar una carrera extensa y sólida que lo llevó a convertirse en una de las figuras más respetadas del ámbito artístico argentino.

A lo largo de su recorrido, se distinguió por su versatilidad interpretativa, su compromiso con cada proyecto y su presencia constante en los escenarios más relevantes del país. Esa combinación de talento y disciplina le permitió consolidarse como un referente de su generación.

En el teatro, su ámbito de origen y desarrollo, participó en obras que se transformaron en títulos emblemáticos, entre ellas La fiaca, El saludador, Convivencia, Parque Lezama y Extraña pareja, donde compartió escenario con Guillermo Francella, conformando una dupla ampliamente celebrada por el público

Su trabajo sobre las tablas fue ampliamente reconocido y lo posicionó como una figura central del teatro argentino.

Esperando la carroza

Reconocimientos a una carrera destacada

La trayectoria de Brandoni fue distinguida con premios de gran relevancia, que reflejan el reconocimiento sostenido a lo largo de los años. Entre ellos se destacan:

Konex de Platino , obtenido en dos oportunidades por sus trabajos en comedia y drama

, obtenido en dos oportunidades por sus trabajos en comedia y drama Premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE)

Cóndor de Plata a la Trayectoria

Premio Podestá, otorgado por la Asociación Argentina de Actores

Además, en 2015, la Legislatura porteña lo declaró Ciudadano Ilustre, consolidando su reconocimiento institucional.

Nada con Robert De Niro

Presencia en cine y televisión

El recorrido de Brandoni no se limitó al teatro. En cine, participó en producciones que con el tiempo se convirtieron en referencias del audiovisual argentino, entre ellas:

Juan que reía (1976)

Esperando la carroza (1985)

Made in Argentina (1987)

Un lugar en el mundo

Cien veces no debo (1990)

Tras un período de menor actividad cinematográfica, regresó a la pantalla grande con títulos como Mi obra maestra (2018) y Convivencia (2022).

En televisión, también dejó una marca significativa al integrar ciclos de gran repercusión, como:

Mi cuñado

Los días y las noches de Nina

El hombre que amo

En terapia

Nada, donde compartió elenco con Robert De Niro

En cada uno de estos trabajos, su naturalidad y oficio se destacaron como rasgos distintivos.

Parque Lezama

Compromiso político y vida pública

Más allá de su carrera artística, Brandoni tuvo una participación activa en la vida política argentina. Fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001, y también ocupó la vicepresidencia de la Asociación Argentina de Actores.

Desde ese lugar, impulsó iniciativas en favor del sector cultural y participó en espacios internacionales vinculados a la cultura y los derechos humanos. A lo largo de su vida pública, sostuvo una postura firme en relación con los valores democráticos, lo que lo convirtió en una figura con peso propio en el debate social y político.

Memoria, legado y reflexión sobre el oficio

En 2020 publicó su autobiografía, Antes de que me olvide, escrita junto al dramaturgo Marcelo Ramos. En ese libro repasó su historia personal y profesional, en un relato que, según destacó el director Juan José Campanella, logra combinar emoción y humor.

Ese mismo período marcó su regreso al teatro con la obra ¿Quién es quién?, presentada en el Teatro Liceo, donde compartió escenario por primera vez con Soledad Silveyra tras más de seis décadas de carrera.

En ese contexto, Brandoni reflexionó sobre su oficio y definió al teatro como una experiencia casi terapéutica, capaz de transformar el estado físico y emocional del actor en pleno escenario.

Una figura que atraviesa generaciones

Con una trayectoria que abarcó distintas épocas y públicos, Luis Brandoni se consolidó como una de las figuras más influyentes de la cultura argentina. Su recorrido dejó una marca profunda tanto en el ámbito artístico como en su compromiso con la vida pública.

Su legado permanece como una referencia para quienes se desarrollan en el mundo de la actuación y para una cultura que hoy despide a uno de sus nombres más representativos.