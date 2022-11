Juan Reverdito es el cuarto eliminado de Gran Hermano y estallaron los memes

Juan Reverdito quedó fuera de Gran Hermano (Telefe) en la cuarta gala de eliminación. Con el 88.14% el taxista abandonó el reality a cuatro semanas de su ingreso.

En medio de complots, jugadas prohibidas y sanciones, Juan, Daniela Celli, Agustín Guardis y Nacho Castañares Puente quedaron en placa en la gala de nominación del miércoles. A ellos se les sumó Alfa después de que Gran Hermano acusara de acoso y optara por castigarlo.

El primero en ser salvado por el voto telefónico del público fue Agustín con el 0.78% de los votos, a él le siguió Nacho con el 3.27% y Daniela con el 6.53%. La definición estaba entre Alfa y Juan, finalmente el público decidió eliminar al taxista con el 88.14%. Alfa y Juan previo a conocer el voto del público. (Foto: Captura Telefe)

“Gran Hermano”: la repercusión en redes sociales tras la eliminación de Juan Reverdito

Tras aliarse al grupo de los monitos y participar de varios complots, Juan se volvió uno de los participantes menos queridos de la casa. Tal es así que, desde su nominación, los usuarios de Twitter iniciaron una campaña para dejarlo afuera de la casa y este domingo animaron a su eliminación con el hashtag “JUAN AL 9009″. Juan Reverdito tiene 42 años. Nació en Jujuy, pero vive en Boedo. (Foto: Movilpress)

Tras el anuncio de Santiago del Moro, Juan volvió a ser tendencia y los usuarios celebraron con todo tipo de comentarios y memes. Estallaron los memes tras la salida de Juan de "Gran Hermano". (Foto: Captura redes) Tras la salida de Juan estallaron los memes. (Fotos: Captura redes)

Juan hizo una mala lectura en la casa de “Gran Hermano” y pidió quedar en placa

Juan tenía una lectura errada de lo que veía el público fuera de la casa. Ejemplo de esto es la conversación que mantuvo días atrás con Nacho y la Tora, su grupo de aliados, donde le pidió a su compañera que no lo salvara.

Su convicción era clara: confiaba en que el público iba a votar a su favor para que continuara jugando. “El que no arriesga no gana y yo quiero arriesgar aunque me cueste irme de acá. Nadie me tiene confianza de poder pasar esta placa, de que soy el menos débil. Lo que sí deseo es que salve a Nacho”, había expresado.

Acto seguido, le habló a los televidentes y les pidió: “Y que ustedes por favor me banquen... porque si llego a pasar esta placa, se viene Juan con todo”.

Respecto a la necesidad de probarse, el participante argumentó: “Quiero estar en placa este fin de semana aunque se me termine mi sueño. Nadie me tiene confianza acá adentro de que puedo pasar y necesito esta prueba”. Los usuarios se burlaron después de que Juan asegurara que tiene banca afuera de la casa de "Gran Hermano". (Foto: Captura Twitter)

Sin embargo, esa lectura generó risas entre los usuarios de Twitter, que lo tenían entre ceja y ceja por algunas actitudes con otros participantes. Rápidamente, la red social se llenó de comentarios burlones y memes con la cara del participante.