Juana habló del estado de salud de Mirtha a una semana de la nueva internación

A pedido del canal, Juana Viale volvió a conducir este sábado "La noche de Mirtha", el ciclo de eltrece que encabeza habitualmente su abuela, Mirtha Legrand. La conductora continúa con el reemplazo mientras la histórica figura permanece internada en el Sanatorio Mater Dei, donde ingresó nuevamente el pasado 18 de septiembre.

Antes de comenzar el programa, Juana se refirió a la situación y destacó la continuidad de su presencia al frente del ciclo durante los fines de semana. "Último fin de semana de septiembre así que hice asistencia perfecta. me tuvieron en sus casas sábados y domingos. Mañana vamos a estar, así que no se lo pierdan", señaló durante el inicio del programa.

La continuidad de Juana frente al ciclo se produce mientras Mirtha atraviesa el proceso de recuperación de un cuadro respiratorio que motivó su nueva internación. La conductora permanece bajo atención médica y, de acuerdo con el último parte difundido por el centro de salud, presenta una evolución favorable.

El mensaje de Juana sobre la salud de su abuela

Al referirse específicamente a Mirtha, Juana Viale llevó tranquilidad y aseguró que su abuela está evolucionando favorablemente.

"La abuela está mejorando muy bien", expresó la conductora, antes de enviarle un saludo afectuoso. También contó que Mirtha continúa siguiendo el programa y que mantiene una participación activa en las decisiones relacionadas con su reemplazo. "Le mando un beso muy grande porque no se lo pierde, me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo. Así que abuelita me muevo lentamente. Ya tú sabes", agregó Juana.

De esta manera, además de informar sobre la evolución de su abuela, la conductora dejó en claro que Mirtha continúa atenta a lo que ocurre con el ciclo que lleva su nombre y que sigue las emisiones mientras permanece internada.

Quiénes acompañaron a Juana Viale en la mesa

En la emisión de este sábado, Juana Viale estuvo acompañada por cuatro invitados pertenecientes a distintos ámbitos del espectáculo y la cultura.

Entre ellos estuvo el actor y comediante Agustín "Rada" Aristarán, integrante de "Otro Día Perdido", también emitido por eltrece. La mesa se completó con la actriz de teatro argentina Cecilia Dopazo, el cantante, compositor y actor argentino Carlos Alfredo Elías, conocido artísticamente como CAE, y el fotógrafo de moda Gabriel Machado.

La presencia de estos invitados formó parte de una nueva emisión del programa mientras Juana continúa al frente del ciclo por pedido del canal.

El último parte médico de Mirtha Legrand

La situación de salud de Mirtha Legrand también fue actualizada oficialmente por el Sanatorio Mater Dei, que emitió un nuevo parte médico el viernes 25 de septiembre.

De acuerdo con el comunicado, la conductora se encuentra "muy bien de su cuadro respiratorio" y además incrementó su actividad física con el equipo de kinesiología. El parte médico señala que Mirtha continuará internada hasta completar su recuperación y poder retomar sus actividades cotidianas.

"Continuará internada hasta completar su recuperación para poder volver a sus actividades diarias", detallaron desde el Sanatorio Mater Dei. El comunicado también indicó que, de no producirse cambios, el próximo parte médico será difundido el lunes.

Al finalizar el documento, el centro de salud expresó: "Agradecemos a todos la comprensión y respeto", en referencia al seguimiento de la situación de la conductora y a la información difundida ante la prensa.

Una internación por un cuadro compatible con neumopatía

Mirtha Legrand volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei el 18 de septiembre debido a un cuadro compatible con neumopatía. El término utilizado en el parte refiere de manera general a las enfermedades que afectan a los pulmones. Por esa razón, neumopatía no identifica una patología específica ni significa necesariamente que una persona tenga neumonía.

La precisión resulta relevante dentro de la información médica difundida sobre la conductora, ya que el diagnóstico mencionado corresponde a una denominación general para afecciones pulmonares y no determina por sí mismo una enfermedad concreta.

En este contexto, el último parte médico conocido hasta el momento destacó la evolución favorable del cuadro respiratorio y el incremento de la actividad física mediante el trabajo con el equipo de kinesiología.