Narcomenudeo en Catamarca: secuestran marihuana y cocaína y detienen a dos hombres

Durante la noche de ayer, numerarios del Grupo Antinarcótico de Unidades Regionales (GAUR-Capayán) llevaron adelante allanamientos en domicilios del barrio San Cayetano, de Chumbicha, localidad perteneciente al departamento Capayán.

Para concretar las medidas judiciales, los efectivos contaron con la colaboración de sus pares de la Comisaría Departamental Chumbicha. El despliegue se concentró en distintos inmuebles de esa zona y permitió avanzar con una serie de secuestros como resultado de las diligencias realizadas.

En el interior de los domicilios allanados, los policías incautaron varias dosis de probable marihuana y cocaína, sustancias que quedaron vinculadas a las actuaciones desarrolladas durante el procedimiento. Junto con ellas, también fueron secuestrados un teléfono celular y dos balanzas digitales, elementos que formaron parte de los resultados obtenidos por los efectivos durante las medidas judiciales.

El procedimiento tuvo así como escenario al barrio San Cayetano y reunió la intervención de las unidades antinarcóticas y policiales que participaron de los allanamientos, en una actuación que posteriormente derivó en la detención de dos personas.

Dos hombres detenidos

Una vez finalizadas las medidas judiciales, los efectivos procedieron a la detención de dos hombres, de 30 y 34 años de edad.

Las detenciones se produjeron al término de los allanamientos y, tras concretarse, ambos hombres fueron puestos a disposición del Juzgado Federal, ámbito desde el cual se indicaron las medidas que debían cumplimentarse.

De esta manera, el operativo concluyó con el secuestro de las sustancias de probable marihuana y cocaína halladas en los inmuebles, además del teléfono celular y las dos balanzas digitales. A estos resultados se sumó la detención de los dos hombres, quienes quedaron sujetos a las disposiciones establecidas por la Justicia Federal.

Intervención de la Justicia Federal

Con los procedimientos ya finalizados, las actuaciones quedaron bajo la órbita del Juzgado Federal, que recibió a los dos detenidos y dispuso las medidas correspondientes.

La intervención conjunta del GAUR-Capayán y la Comisaría Departamental Chumbicha permitió concretar las diligencias en los domicilios del barrio San Cayetano. El resultado de los allanamientos incluyó el hallazgo de varias dosis de probable marihuana y cocaína, un teléfono celular y dos balanzas digitales, además de las detenciones de los dos hombres de 30 y 34 años.

Los procedimientos forman parte de las actuaciones que continuaron bajo las disposiciones impartidas por el Juzgado Federal, donde quedaron a disposición los detenidos y desde donde se determinaron las medidas a cumplimentar.