Dramático incendio en Banda de Varela: vecinos enfrentan las llamas con baldes

Un pavoroso incendio genera momentos de extrema preocupación en Banda de Varela en horas de la siesta de este viernes, esto porque las llamas avanzan en una zona próxima a viviendas del B° San José y obligan a los vecinos a intervenir ante la dimensión que alcanzó el siniestro. El hecho se desarrolla en zona de la Sierra de Fariñango, con profusa vegatación seca y altamente combustible.

En medio de la emergencia, pobladores de la zona intentan sofocar el fuego con baldes, mientras las llamas permanecen peligrosamente cerca de las casas. Las imágenes describen un escenario de desesperación, con habitantes que buscan colaborar para evitar que el incendio provoque daños en sus viviendas. La situación, que se desató pasado el mediodía y que de momento no se conocen el origen, se ve agravada por las condiciones meteorológicas presentes en el lugar. A la presencia de viento se suma una temperatura que a esta hora alcanza los 39,4 grados, factores que complican las tareas destinadas a controlar el avance del fuego.

La prioridad en estas horas es contener las llamas y evitar que el incendio llegue a las viviendas ubicadas en el sector.

Foto gentileza Prof. Roberto Salinas

Trabajan el helicóptero y la Brigada de Incendios Forestales

Ante la magnitud del siniestro, en Banda de Varela trabajan efectivos y recursos especializados. En el lugar se encuentra operativo dos helicópteros de Incendios Forestales, además de integrantes de la Brigada de Incendios Forestales, Policía la provincia, personal de Protección Civil y personal de Salud, quienes intervienen directamente en las tareas para sofocar el fuego.

Sin embargo, la dimensión del incendio generó rápidamente dificultades para los equipos que trabajan en tierra. A los pocos minutos de comenzar las labores, la primera unidad de la Brigada que llegó al lugar se quedó sin agua, en medio de las acciones que requiere un continuo abastecimiento permanente debido a la intensidad del siniestro. La falta del líquido vital constituye así uno de los principales obstáculos que enfrentan los equipos desplegados en la zona, mientras las llamas continúan generando preocupación entre los pobladores.

Camiones de Aguas de Catamarca SAPEM llegaron para asistir

Ante la premura de la situación, también se presentaron en el lugar camiones de Aguas de Catamarca SAPEM, destinados a colaborar con los pobladores y asistir frente a la necesidad de contar con agua.

La llegada de estos vehículos representa un refuerzo para las tareas que se desarrollan en el sector, particularmente luego de que la Brigada de Incendios Forestales se quedara sin agua pocos minutos después de comenzar a trabajar debido a la dimensión del siniestro.

Mientras los equipos especializados continúan con las tareas, los vecinos mantienen sus esfuerzos para proteger las viviendas que se encuentran próximas a las llamas.