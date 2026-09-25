Murió Oscar González Oro, una de las voces más populares de la radio argentina

Oscar González Oro, una de las voces más populares de la radiofonía argentina, murió a los 74 años. El periodista se encontraba desde hacía tiempo radicado en Uruguay, desde donde continuaba compartiendo mensajes a través de sus redes sociales.

Conocido afectuosamente como "El Negro", González Oro había construido una extensa trayectoria periodística y una fuerte relación con sus oyentes. Su voz y su estilo formaron parte durante años de la radio argentina, hasta que en 2021 anunció públicamente su decisión de retirarse de los medios.

En los últimos tiempos, sus publicaciones comenzaron a generar preocupación entre quienes seguían su actividad. En enero había compartido un mensaje en el que hablaba abiertamente sobre su propia vida y sobre la cercanía de su final.

"Estoy cerca de mi ocaso. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debés, vida, estamos en paz", había escrito.

El mensaje en el que habló de su despedida

En aquella publicación, el periodista también dejó planteado cómo quería ser recordado. Sus palabras estuvieron dirigidas a quienes lo habían acompañado a lo largo de su vida y de su carrera.

"Sé que mi nombre resonará en oídos queridos. Díganlo una vez por día. Recibí mucho a lo largo de esta vida. Ustedes me hicieron vivir eternamente", expresó.

El mensaje se produjo en un contexto en el que su estado de salud ya generaba preocupación y adquirió posteriormente una dimensión especialmente significativa tras conocerse su fallecimiento. Pero no había sido la primera vez que González Oro había utilizado sus redes sociales para compartir reflexiones relacionadas con la despedida y con el valor de los vínculos personales.

En junio del año pasado había publicado otro mensaje en sus historias de Instagram en el que invitaba a aprovechar los momentos compartidos con familiares y seres queridos. "Abrazá fuerte, porque el último abrazo no avisa", escribió entonces. Y agregó: "Saca tiempo, porque la última reunión familiar no avisa; acepta esa invitación, porque el último café no avisa; haz esa sobremesa, porque la última comida juntos no avisa; besa con el alma, porque el último beso no avisa".

El retiro de los medios y una decisión personal

La decisión de alejarse del periodismo había sido comunicada por González Oro en marzo de 2021, durante una emisión de La vida misma, por Radio Rivadavia.

En ese momento, el periodista les comunicó a sus oyentes que en los días siguientes pondría fin a su trayectoria en los medios. "Me llegó la jubilación, estoy anunciando mi retiro de los medios", sostuvo. Su determinación estaba vinculada, según explicó entonces, con el deseo de dedicar mayor tiempo a su familia y con el cansancio acumulado después de décadas de trabajo periodístico.

"Llegó el momento de decir 'hasta acá llegué'. Estoy cansado", había manifestado.

González Oro explicó entonces que atravesaba diferentes formas de cansancio. Habló de un cansancio moral por la situación de su país, de un cansancio espiritual relacionado con el estado de la Iglesia en la que había creído y también de un cansancio físico asociado a sus 70 años. En aquella oportunidad también hizo una reflexión sobre el tiempo que había dedicado a su profesión y sobre aquello que consideraba que había dejado de lado.

"La mitad la pasé en un estudio y seguramente descuidé y me perdí los últimos 20 años de la vida de mis hijos", sostuvo.

Una enfermedad que deterioró su estado de salud

Sobre las circunstancias de su fallecimiento habló Daniel Hadad, empresario de medios, amigo y compañero de trayectoria de González Oro. Durante el programa Mediodía Noticias, de eltrece, relató cómo habían sido los últimos meses del periodista.

Hadad contó que González Oro atravesaba desde hacía tiempo una dura enfermedad y que su estado de salud se había deteriorado considerablemente durante los últimos meses. "Oscar estaba... atravesaba una dura enfermedad... y en los últimos meses fue realmente difícil. Ya se le imposibilitaba moverse, se caía muy seguido. La verdad que fue feo al final", relató.

El testimonio permitió conocer las dificultades que había atravesado el periodista durante la última etapa de su vida. Según explicó Hadad, su deterioro había llegado a un punto en el que incluso se le hacía difícil desplazarse.

El periodista también había comenzado a limitar el contacto con sus amigos, en parte porque no quería que lo vieran en ese estado.

"Guarden otra imagen"

Hadad contó que González Oro les había manifestado a sus amigos que prefería que conservaran otra imagen de él. "Ya a los amigos no quería vernos, decía: 'No me vean así, guarden otra imagen'", relató.

Según explicó, algunas veces respetaban esa decisión y otras no. La situación reflejaba el deterioro que había experimentado el periodista durante los últimos meses y la manera en que había elegido atravesar esa etapa junto a quienes formaban parte de su círculo más cercano.

Finalmente, este viernes, una enfermera que estaba a cargo de su cuidado encontró que González Oro había muerto."La enfermera del turno mañana, que lo cuidaba, vio que no estaba más. Que ya Oscar ya pasó a otro lugar. Y nos deja sus recuerdos. Nos deja un montón de recuerdos", expresó Hadad conmovido.