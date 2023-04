Julieta Poggio contó qué hará con el dinero que ganó en Gran Hermano 2022

La actriz y tercer puesto de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, reveló que utilizará el dinero que ganó en el reality show para comprarse un departamento e irse de viaje, demostrando que obtuvo una pequeña fortuna tras su paso en casi 6 meses por la casa.

En diálogo con la revista Hola!, Julieta Poggio confirmó cuál es su objetivo con el dinero que ganó en Gran Hermano 2022: "Quiero comprarme un departamento porque tengo ganas de irme a vivir sola, aunque cerca de mis papás". De esta manera, la actriz dejó en claro que ganó una pequeña fortuna dentro de la casa más famosa del país.

Para confirmar que ganó mucho dinero, Julieta agregó: "¡Y viajar! Me gustaría vivir la experiencia de ir tres meses a Europa, pasear y también quizás trabajar. Aunque no me imagino viviendo afuera porque me haría mucha falta mi familia". Así, descartó cualquier posibilidad de irse de Argentina para vivir en otro lugar.

Concluyendo la entrevista, Poggio habló sobre su profesión: "Sé que es una carrera difícil y todo lo que estudié de chiquita es para tener más posibilidades. Obvio que voy a seguir formándome, y también quiero dar clases de danza". En los últimos días, se confirmó que protagonizará una obra de teatro junto a Betiana Blum.