Karina La Princesita confesó que sufre depresión hace años: "Todo se volvió más oscuro

En el último tiempo, algunos mensajes de Karina La Princesita encendieron las alarmas entre sus seguidores. En el marco de su cumpleaños 37, la artista dio una entrevista en la que dijo estar bien, pero admitió que está trabajando en su salud mental.

En diálogo con el móvil de LAM (América), fue consultada acerca de una declaración en la que con cierta melancolía manifestó que le gustaría abrazar a su yo del pasado. “Es copado que pase eso porque de repente entendés que muchas de las cosas que te pasan hoy tienen que ver con el pasado. Y cuando transitás eso, estás sanando ciertas cosas”, reflexionó.

“Me está tocando ahora de plantearme por qué cada tanto no me siento bien. Me estoy ocupando de estas cosas. A todo lo que es salud mental hay que darle mucha bolilla”, aseguró. Karina recibió sus 37 rodeada de amigos y familiares en un salón de Puerto Madero. (Foto: Movilpress).

Aprovechando su llegada, remarcó que “hay gente que lo siente y le da vergüenza, porque escucha que, si te duele algo o si te entristece algo, te victimizás y sos susceptible”. “No tiene nada que ver con esto. Tampoco está bueno esto de medir a quien le pasa algo más grave o no, todo tiene que ver con la capacidad de resistir que vos tengas”, opinó.

Tras destacar que empezó a hacer “terapia, psicología y psiquiatría”, se mostró optimista con su presente: “Me estoy empezando a conocer y a sentirme un poco mejor”.

El movilero quiso indagar más, y Karina comparó la salud mental con la física: “Si vos tenés algo, no te controlás y te dejás estar, se torna en algo más grave. Con la salud mental es lo mismo, hay que ocuparse, porque si no te ocupás te puede llevar a una gran depresión”.

“Claramente, empecé todo esto porque vengo con una depresión de hace muchísimos años que la dejé de lado. De repente sos muy profesional y estás mal, pero te subís al escenario, tenés muchos shows, actividades laborales, y vas 'todo bien, todo bien'. Pero cuando te bajás, tenés los mismos problemas. No me ocupé en su momento y eso hizo que se vuelva cada vez más oscuro, más negro. Ahora dije: 'No quiero estar más así'”, se sinceró.

Karina La Princesita habló de la depresión: “Me cansé de estar mal”

A modo de cierre, subrayó la importancia de hablar del tema sin tapujos para quitarle la connotación negativa que socialmente tiene. “Que la gente entienda que si te pasa, no tenés que tener vergüenza. No estás loco por ir al psicólogo ni por estar medicado”, añadió. Karina, La Princesita. Foto: Instagram

Respecto al momento en el que se dio cuenta de que las cosas no iban más, resumió: “Me cansé de estar mal. Es como cuando las parejas no funcionan y te dicen 'Che, esto no va'. Por más que te hable el otro, hasta que no hacés el clic vos, no te das cuenta. Yo me cansé de estar mal”.