Karol G y Feid pusieron fin a su relación tras tres años de noviazgo

Karol G y Feid decidieron poner fin a su relación sentimental luego de tres años juntos, según confirmaron fuentes cercanas a la pareja al medio TMZ. Si bien la separación habría ocurrido meses atrás, ambos artistas optaron por manejar la situación en la intimidad y no realizar anuncios públicos en redes sociales.

De acuerdo a la información publicada, la ruptura se dio de manera pacífica y en buenos términos, manteniendo una relación cordial entre colegas. Hasta el momento, no trascendieron los motivos que llevaron a la pareja a tomar la decisión de separarse.

La historia de amor entre los dos artistas colombianos se desarrolló inicialmente con un perfil bajo. Durante un tiempo evitaron exposiciones públicas, hasta que Karol G comenzó a referirse al vínculo en entrevistas y, posteriormente, compartieron escenarios y apariciones como pareja, consolidando la relación ante el público.

En una entrevista brindada en 2025, la cantante se refirió a Feid con palabras de admiración: "Él hace lo mismo que yo y es un alma muy especial". En ese mismo diálogo, destacó la importancia del entendimiento mutuo dentro del vínculo: "Creo que es una bendición tenerlo. Él entiende lo que hago, yo entiendo lo que él hace. Esto hace que la relación sea más sana".

Un viaje personal y transformador

En paralelo, durante el mes de diciembre, Karol G atravesó una experiencia personal significativa al concretar uno de sus sueños: vivir durante 30 días en Hawái, frente al mar.

"Hace mucho tiempo tenía pendiente darme un regalo de algo que venía soñando mucho y era viajar sola a vivir frente al mar", expresó la artista en una publicación. Allí también compartió su fuerte conexión con el entorno natural y su rutina diaria durante ese período, marcada por madrugadas tempranas y jornadas de descanso.

Si bien no brindó detalles específicos, la cantante definió la experiencia como transformadora, asegurando que le permitió reconectarse consigo misma y vivir momentos que calificó como "una de las experiencias más enriquecedoras en mucho tiempo".

La noticia de la separación generó repercusión entre fanáticos de ambos artistas en distintos puntos del país, incluida Catamarca, donde la música urbana y el pop latino cuentan con una amplia comunidad de seguidores.