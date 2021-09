L-Gante tuvo que frenar un show en Uruguay por una pelea: Yo también me paro de manos

Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, está en un gran momento artístico. Sus fanáticos lo siguen a todas partes, y desde el nacimiento de su hija Jamaica, fruto de su relación con su novia, Tamara Báez, el público parece aún más apasionado cada vez que lo ve. En el marco de este auge mediático, el cantante de la Cumbia 420 brindó un show en Montevideo, Uruguay, y de manera inesperada tuvo que frenar el concierto cuando se dio cuenta de que un grupo de fanáticos había iniciado una discusión a las piñas.

Los espectadores grabaron el insólito percance y se viralizó rápidamente en Tik Tok. Desde la cuenta del usuario “@fedepunales_” se pudo ver cómo fue la sincera reacción del artista al ver lo que estaba ocurriendo. Tal como se aprecia en el clip, todo transcurría con normalidad, mientras los espectadores hacían los coros de los hits y le expresaban su cariño. De pronto empezó a escucharse un alboroto en los asientos del fondo del Teatro de Verano Ramón Collazo, y uno de los admiradores se acercó al escenario para regalarle un camiseta de Peñarol.

Ese acto fue el comienzo del enfrentamiento que terminó con piñas de un lado y del otro, como consecuencia de la rivalidad futbolística que existe entre los equipos Nacional y Peñarol. Cuando L-Gante se percató de la disputa entre los hinchas del Bolso y del Manya decidió parar en seco la música y hablarle a toda la audiencia.

“Pará, pará todo. Me vino a tirar la camiseta, amigo. Esa es la única que me faltaba. Está todo piola con Nacional, es la primera camiseta del otro equipo que me alcanzan y yo lo valoro, porque no hay diferencias”, dijo en un comienzo mientras su público aplaudía el lema de ponerle punto final a la pelea en torno a los colores de la camiseta. “Las diferencias las hacen los giles. La diferencia es para los giles y yo también me paro de manos, y yo soy de Boca, amigo. No soy de Peñarol ni de Nacional”, sentenció.

Uno de los integrantes de la banda también alzó la voz y reforzó el pedido de paz: “no falten el respeto, amigo. Acá está todo bien, arriba la Celeste” -haciendo referencia a la selección de ese país-. Tras la ovación de los fanáticos, el cantante cerró: “acá es Uruguay, perro. Me llevo recuerdos de Uruguay y colecciono camisetas, ahora vamos a disfrutar, está todo bien el aguante y no hay diferencias, eso lo demuestra el equipo en la cancha”.

La viralización del tenso momento llega poco después de los halagos de J Balvin hacia el cantante argentino de 21 años. El artista destacó el talento del joven oriundo de General Pacheco durante una entrevista con Luisito Comunica y Berth, dos youtubers mexicanos. Gracias a los millones de reproducciones que acumula en sus videos de YouTube, y a sus multitudinarios seguidores en las redes sociales, L-Gante había sido uno de los invitados en el mismo ciclo virtual unas semanas antes, conocido como En Cortinas.

“Me gusta mucho el movimiento de Argentina, me gusta Trueno, L-Gante, eso es lo mío, estoy pegado para ver qué está pasando en la calle”, expresó el intérprete colombiano. “Haría un tema con L-Gante, haría ya una cumbia 420?, confesó con total seguridad. Y sumó: “L-Gante me parece fresco, es brutal, una máquina, y y me recuerda a mí que vengo de otro país, que no es donde nació el género; eso permitió que gente de otras nacionalidades también puedan incursionar y transforman el sonido urbano con sus raíces”.