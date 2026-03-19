Se suspendió el show de Andrés Calamaro en Catamarca: el comunicado

Catamarca recibió una noticia inesperada: el show de Andrés Calamaro, uno de los eventos más esperados del calendario musical local, fue suspendido. La presentación estaba prevista para el 8 de mayo en el Predio Ferial Catamarca, un espacio que se preparaba para recibir a un público masivo en el marco de la gira "Cantor".

Desde la productora a cargo del tour se comunicó oficialmente que, por razones de fuerza mayor, no solo se cancela la fecha en Catamarca, sino también el espectáculo programado en La Rioja. En ambos casos, los shows serán reprogramados, aunque hasta el momento no se han informado nuevas fechas.

Devolución de entradas: el procedimiento confirmado

Ante la cancelación, se brindaron precisiones para quienes habían adquirido sus tickets con anticipación. La plataforma oficial encargada de la venta, www.allaccess.com.ar, será la responsable de gestionar la devolución del dinero.

Los detalles comunicados indican:

La devolución se realizará a través de la misma plataforma de compra.

Aplica a todas las entradas adquiridas anticipadamente.

No se requiere gestión presencial adicional por parte de los compradores.

Este mecanismo busca garantizar transparencia y rapidez en la restitución del importe, en un contexto donde la expectativa por el evento era alta en la provincia.

"Cantor": una gira con raíces profundas

Más allá de la cancelación puntual, la gira "Cantor" se presenta como una de las propuestas más ambiciosas en la carrera reciente de Andrés Calamaro. No se trata simplemente de una serie de conciertos, sino de un proyecto que dialoga con los pilares culturales nacionales.

El concepto artístico de la gira se apoya en dos referencias centrales:

El Martín Fierro, obra fundacional de la literatura argentina.

La figura de Atahualpa Yupanqui, símbolo de la música popular y la identidad folclórica.

Desde estas influencias, "Cantor" se construye como un puente entre tradición y modernidad, integrando literatura, música y una mirada reflexiva sobre el territorio y la identidad.

El título mismo de la gira remite a una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, donde el canto aparece como una expresión de pertenencia y comunidad. En ese sentido, el espectáculo no se limita a lo musical: propone una experiencia donde el arte funciona como espacio de encuentro colectivo.

Una propuesta musical que atraviesa épocas

En escena, Calamaro se presenta acompañado por su banda habitual, con una sonoridad que combina potencia y sensibilidad. La propuesta musical está diseñada para generar un reencuentro con el público, apelando tanto a la energía del rock como a la introspección de un trovador.

El repertorio cumple un rol central como hilo conductor, articulando distintas etapas de su trayectoria. En ese recorrido, se destacan:

La fuerza del rock nacional, como sello distintivo de su carrera.

La reflexión íntima, vinculada a lo perdido y lo que permanece.

Una narrativa musical que conecta pasado y presente.

Esta combinación permite que "Cantor" trascienda el formato tradicional de recital, convirtiéndose en una experiencia que interpela al espectador desde múltiples dimensiones.

Expectativa y reprogramación

Aunque la cancelación representa una desilusión para el público catamarqueño, la confirmación de una futura reprogramación mantiene viva la expectativa. La llegada de una propuesta de estas características a la provincia no solo implica un evento musical, sino también un acontecimiento cultural de relevancia.

Catamarca, que se preparaba para ser parte de este recorrido artístico, queda ahora a la espera de una nueva fecha que permita concretar ese encuentro entre el artista y su audiencia.

Mientras tanto, la gira "Cantor" sigue posicionándose como una de las iniciativas más significativas dentro del panorama musical actual, con una identidad que se nutre de las raíces profundas de la cultura argentina y las proyecta hacia el presente.