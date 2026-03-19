El guitarrista de AC/DC fue internado de urgencia durante su visita a la Argentina

El guitarrista de la icónica banda AC/DC, Stevie Young, fue internado de urgencia durante su visita a la Argentina, en un episodio que generó preocupación tanto en el entorno artístico como entre sus seguidores. El músico había aterrizado en el país tras un viaje proveniente de Chile, en el marco de compromisos laborales que la banda mantiene en la región.

El incidente ocurrió en pleno traslado hacia Buenos Aires, cuando el artista comenzó a experimentar un malestar físico que obligó a tomar una decisión inmediata: realizar una consulta médica de urgencia. La situación derivó en su internación en un hospital local, donde permanece bajo observación.

Confirmación oficial y mensaje de calma

Desde el entorno del músico de 69 años, sobrino de los fundadores Angus y Malcolm Young, se difundió un comunicado oficial con el objetivo de brindar claridad sobre su estado de salud. En el texto, se detalló que la internación responde a una medida estrictamente preventiva.

Según informaron:

"Al llegar a Buenos Aires, el miembro de AC/DC Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios".

La comunicación oficial buscó, ante todo, despejar cualquier tipo de especulación, subrayando que el procedimiento médico tiene como finalidad descartar posibles complicaciones mayores.

Estudios médicos y evolución favorable

El parte difundido pone el foco en la prudencia médica adoptada frente al cuadro presentado. En ese sentido, se remarcó que la internación no responde a una situación crítica, sino a la necesidad de llevar adelante una evaluación exhaustiva.

Entre los puntos destacados del comunicado se encuentran:

Realización de una serie completa de estudios clínicos.

Monitoreo constante en un hospital local.

Evaluación preventiva para descartar complicaciones.

Esta estrategia, habitual en casos donde se presentan síntomas imprecisos o inesperados, apunta a garantizar un diagnóstico certero antes de retomar cualquier tipo de actividad exigente, especialmente en el contexto de una agenda laboral activa.

Estado de ánimo y expectativas

Más allá del susto inicial, el entorno del guitarrista llevó tranquilidad a los fanáticos al confirmar que su evolución es positiva. En ese sentido, remarcaron que el músico "se encuentra bien y de buen ánimo", un dato no menor considerando la intensidad de la gira y el desgaste físico que implican los traslados internacionales.

Asimismo, el comunicado dejó en claro que el propio Stevie Young mantiene intactas sus expectativas profesionales:

"Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes".

Esta afirmación refuerza la idea de que el episodio, si bien inesperado, no alteraría de manera significativa los planes inmediatos de la banda.

Compromisos laborales en pie

A pesar de la preocupación generada por la internación, los compromisos laborales de la banda continúan en pie. AC/DC se encuentra en la Argentina precisamente por obligaciones profesionales que, según lo informado, no han sido canceladas.

Este dato resulta clave para comprender el contexto general del episodio: la actividad del grupo sigue su curso, mientras se aguarda la recuperación completa del guitarrista. La continuidad de la agenda también sugiere que, al menos por el momento, no se prevén modificaciones sustanciales en su paso por el país.