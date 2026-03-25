La denuncia de Juanita Tinelli se derrumba y abre un frente inesperado: "Tiene que..."

La causa judicial iniciada por Juanita Tinelli, en la que denunciaba haber recibido una amenaza telefónica dirigida a ella y a su familia, sufrió un giro determinante. La investigación, que en su momento fue considerada de extrema gravedad y derivó incluso en la asignación de un botón antipánico, terminó siendo archivada ante la imposibilidad de comprobar los hechos.

El caso fue retomado en el programa de streaming La Linterna, emitido por Bondi Live, donde la periodista Laura Ubfal aportó detalles clave sobre el desarrollo judicial. Allí recordó que se trataba de "una amenaza horrible para ella y su familia", en la que se señalaba como autor a un hombre que se identificó como el empresario Gustavo Scaglione.

Sin embargo, desde un inicio surgieron dudas sobre la veracidad de la llamada. Según Ubfal, "obvio que parecía algún trucho que llamó y dijo ese nombre", lo que anticipaba las dificultades probatorias que marcarían el destino de la causa.

El punto crítico: la falta de pruebas

Uno de los elementos centrales que debilitó la denuncia fue la ausencia de evidencia concreta. De acuerdo con el relato difundido, la propia Juanita Tinelli habría eliminado el registro de la llamada en medio del estado de nerviosismo que le generó la situación.

"Según Juana, ella se asustó y borró el mensaje", explicó Ubfal, y agregó que cuando la Justicia solicitó el teléfono para rastrear el origen de la comunicación, la denunciante no lo entregó, lo que impidió avanzar en la verificación técnica.

Este punto resultó determinante. Sin registros ni respaldo digital, la investigación quedó sin herramientas para confirmar el hecho denunciado. Finalmente, la conclusión judicial fue contundente: la llamada nunca existió.

Como consecuencia directa, además del archivo del expediente, trascendió que Juanita Tinelli deberá retractarse por la acusación realizada.

El testimonio original: miedo y conmoción

La gravedad inicial del caso se sustentaba en el testimonio presentado por la propia Juanita, el cual fue leído al aire por la periodista Marina Calabró en el programa Lape Club Social.

En la denuncia, la joven relató con detalle el episodio:

Una voz masculina la llamó por teléfono.

Le preguntó si era Juanita Tinelli.

Se identificó como Gustavo Scaglione.

Lanzó una advertencia directa:

"Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho".

Juanita describió el impacto emocional inmediato:

Pánico instantáneo

Dificultad para respirar

Temor por su seguridad y la de su familia

Según su propio relato, el nivel de nerviosismo la llevó a borrar el registro de la llamada, una decisión que posteriormente resultaría clave en el devenir judicial.

La reacción de Gustavo Scaglione: furia y contraataque legal

La mención directa del empresario Gustavo Scaglione en la denuncia generó una respuesta inmediata y contundente. Consultado por Marina Calabró, el dueño de Telefe —quien se encuentra en España— reaccionó con dureza.

Según se informó, Scaglione:

Negó categóricamente haber realizado la llamada

Calificó la denuncia como falsa

Decidió trasladar el caso a sus abogados

Además, adelantó que iniciará acciones legales por difamación:

"De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando", fue el mensaje transmitido.

Calabró añadió que el empresario "perdió la paciencia", dejando en claro que el conflicto escaló más allá del ámbito judicial inicial.

El trasfondo económico: una deuda millonaria

Detrás del conflicto emerge un componente económico de gran magnitud que complejiza aún más la situación. Según se explicó, Marcelo Tinelli mantendría con Scaglione una deuda superior a 10 millones de dólares.

Este pasivo estaría vinculado a una propiedad:

La casa que actualmente ocupa Tinelli

Que debería ser entregada en noviembre

Como parte de pago al empresario, actual dueño de Telefe

Asimismo, se mencionó que el conflicto podría estar relacionado con un embargo en Uruguay, lo que agrega una dimensión internacional al entramado.

Un caso que se revierte y deja secuelas

El archivo de la causa marca un punto de inflexión. Lo que comenzó como una denuncia por amenazas graves terminó desmoronándose por falta de pruebas, dejando en su lugar un escenario de:

Retractación obligada

Posibles acciones legales por difamación

Conflictos económicos latentes

El episodio expone cómo una acusación de alto impacto puede transformarse en un problema judicial inverso cuando no logra sostenerse en evidencia verificable.

En el centro de la escena queda Juanita Tinelli, quien pasó de denunciante a enfrentar consecuencias legales, mientras que Gustavo Scaglione avanza con una estrategia judicial para defender su nombre en un conflicto que, lejos de cerrarse, parece haber abierto un nuevo capítulo.