La denunciante de Fabián Gianola pidió que el actor vaya preso: "Los abusadores son psicópatas"

La locutora Marcela Viviana Aguirre, denunciante de Fabián Gianola por el supuesto delito de abuso sexual simple reiterado, aseguró este martes que el actor “tiene que ir preso” ya que “los abusadores son psicópatas”.



“Esta persona tiene que ir presa. Yo siempre digo que los violadores no cambian, los abusadores menos, son psicópatas”, expresó la locutora, luego de que la Justicia procesó a Gianola por el supuesto delito de abuso sexual contra Aguirre y embargó sus bienes por la suma de 800.000 pesos.



Aguirre hizo alusión a su denuncia por delito por abuso sexual simple: “En principio era una persona muy agradable, después empezaron los abusos. Primero con la espalda, después con la pierna, hasta un beso en la boca”.



“A mí me ayudaron a denunciar mis compañeras de la radio. Hay gente que ahí adentro lo tomaba a risa. Pero yo la pasé muy mal y tuve que abandonar mi trabajo”, agregó en declaraciones al Crónica TV.



En este sentido, comentó que está en permanente contacto con las víctimas porque “necesitamos que se haga justicia”.



“Las chicas tenían miedo, por eso tardaron en hacer la denuncia, porque después salen a decir que buscan dinero o quieren fama. La sociedad tiene que cambiar y la justicia también”, sentenció.



Así, Aguirre mencionó que el actor “tiene seis denuncias penales y doce denuncias mediáticas” y que “nunca se presentó en los medios de comunicación para decir que es inocente, y hasta cambió muchas veces de abogados porque saben que es culpable”.



El fallo del procesamiento y embargo contra Gianola fue dispuesto por la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que revocó una falta de mérito dictada con anterioridad en cuatro hechos denunciados por la actriz Fernanda Silvia Meneses.



Gianola fue denunciado por siete presuntos casos de abuso sexual contra Meneses y Aguirre que investigó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, por delegación de la jueza Ángeles Maiorano.



En primera instancia, el actor fue beneficiado con la falta de mérito, medida que fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y la querellante Marcela Viviana Aguirre el 23 de diciembre de 2021, mientras que Meneses no recurrió el auto de falta de mérito relativo a los hechos por los cuales se la tuvo por querellante.



En la resolución, se recordó que al actor se le atribuye "haber abusado sexualmente -mediante acceso carnal- a Fernanda Silvia Meneses, quien hacia fines del año 2011 transitaba un proceso de separación de su pareja y lo recibió en su domicilio".



También de haberla abusado el 19 de septiembre de 2016, en horas de la mañana, en el interior del Canal 9 de televisión, en otra grabación en junio de 2017 y en los camarines de mismo canal en agosto de ese año.



De acuerdo a la denuncia, los hechos de 2016 y 2017 se produjeron durante el ensayo de un sketch intitulado "El kiosquito de Fabián" y después de una de las grabaciones del programa televisivo "Hoy Ganás Vos".



Por otro lado, Aguirre denunció que fue tocada de manera abusiva en dos oportunidades el 15 de mayo de 2019 en los estudios de Radio Colonia y al día siguiente, durante la emisión radial del programa "Estamos de vuelta", durante una tanda publicitaria, Gianola la besó en la boca.